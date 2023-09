Total US, Painted Black, Toto Jr. en Millennium leveren winnaars Pluvinel Jonge Talenten Competitie

Afgelopen weekend vonden in Maren-Kessel de finales van de Pluvinel Jonge Talenten Competitie plaats. Daar kwamen Mauricio (Total US x Florencio), Nanette SG (Painted Black x Chronos), Olympevanck PP (Toto Jr. x Münchhausen) en Palladium Pardona MM (Millennium x De Niro) als winnaars uit de bus. Opvallend is dat alle vier de winnaars Trakehner-bloed in zich hebben.

Bij de zesjarigen stuurde Michael Ruijgrok de Total US-zoon Mauricio met 88,2 punten naar de overwinning. H.G. Broekhuizen fokte de ruin uit de Florencio-dochter Balalei KA, die ook tekende voor het moederschap van het internationale junioren-paard Just Johnson (Dominique van Dalsen). De tweede prijs viel met 81 punten ten deel aan de door de familie Van Mook gefokte Macenta M (Geniaal x Bordeaux), die werd voorgesteld door dochter Nina.

Volle zus Bon Bravour aan kop

Bij de vijfjarigen namen drie paarden het tegen elkaar op in de finale. Jamy Ummels stuurde Nanette SG met 82,15 punten naar de overwinning. De merrie van fokker S.A.C. Kleuskens is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Bon Bravour. Met 81,05 punten eindigde Nadonna-Haronia (Indigro x Bordeaux, fokkers P. Rulkens en M. Broekman) onder Joyce van Opbergen op de tweede plaats. Met 80,8 punten werd Nashville (Geniaal x Kennedy, fokker Stoeterij Hanestreek) met Daniëlle Houtvast derde. Deze ruin is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Ojay DVB (Marlies van Baalen).

Olympevanck PP beste vierjarige

De door Stal Poppelaars gefokte Olympevanck PP was de grote winnares in de rubriek voor vierjarigen. Met Mariëlle Spierings in het zadel liep ze naar 170,2 punten. De merrie komt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Polansky. Daniël Mosterdijk reed de bij het NRPS goedgekeurde Dream Up (Dream Boy x Uphill, fokker A. Hofenk) met 168,6 punten naar de tweede prijs en Hazelberg’s Odysse (Elton x Florencio, fokker Hazelberg’s Paarden & Pony’s) werd met Krista Kolijn derde met 164,4 punten. De AES-gefokte merrie won eerder dit jaar de Pavo Cup-selectie in De Mortel.

EPTM-topper scoort opnieuw

Meer dan zestig combinaties gingen de strijd tegen elkaar aan in de rubriek voor driejarigen. Van al deze paarden kreeg Palladium Pardona MM (fokker M.J. ter Mors) met Nicole van Miltenburg met 88,2 punten verreweg de hoogste score. De merrie zette eerder dit seizoen al de hoogste score neer in de EPTM-test (84,5 punten) en wist nu opnieuw te overtuigen. Gerrel Vink en Promess (Livius x Galaxy, fokkers J.M. van Uytert en P.T.M. van Gorkum-de Jong) kwamen met 85,5 punten tot de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Jill Bogers en Jaguar (Jovian x Grey Flanell).

Bron: Horses.nl