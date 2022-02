Toto Jr. en De Niro leveren winnaars NAF Dressuur Talent Berlicum

In de finale van NAF Dressuur Talent Berlicum stuurde Hans Peter Minderhoud My Toto (Glock's Toto Jr. x Voice) naar de overwinning bij de vijfjarigen. De zwarte ruin uit de moederlijn van KWPN-hengst Arlando kreeg de ultieme tien voor zijn draf, galop en algemene indruk. Bij de vierjarigen kwam Niro's Enjoy (De Niro x Lord Leatherdale) onder Franka Loos als winnaar uit de bus.

My Toto kwam tot een totaal van 95 punten en kreeg de maximale 100 punten van testruiter Marten Luiten. My 7th Sunday (In Style x Cadans M), gereden door Renate van Uytert-van Vliet, volgde met 176 punten op de tweede plaats, gevolgd door Ellen van Arendonk en Voyager RS2 (Vivaldi x Sir Donnerhall I) met 166 punten.

Top drie aan elkaar gewaagd

Een dag later, op zondag, werd de finale voor vierjarigen verreden. Winnaar Niro’s Enjoy liet een totaal van 189 punten optekenen. Zijn amazone Franka Loos had ook de nummer twee, Nyandro (Geniaal x Jazz) onder het zadel. Nyandro kwam op 188 punten uit, net zoveel als de als derde geplaatste Netflix SR (Franklin x Jazz) onder José van Haaren.

Uitschieters

De jurering was dit jaar in handen van Vincent van Gasselt en Dominique Filion. Marten Luiten was verantwoordelijk door het overrijden van de hoogstgeplaatste paarden. “Bij de vijfjarigen hebben we echt een leuke groep paarden gezien. De drie paarden in de kopgroep waren voor ons echte uitschieters. Het is ongelofelijk hoe goed die paarden lopen en hoe volwassen ze al zijn. Ze zijn heel talentvol en ik denk dat we in de toekomst veel van ze zullen horen”, vertelt Filion.

Vierjarigen

Over de vierjarigen vertelt ze: “Vandaag was de groep wat groter, maar er werd goed gereden en zeker de top tien bestond uit echt superfijne paarden. Bij de kopgroep kun je eigenlijk niet geloven dat die paarden pas vier jaar oud zijn. Marten reed er zo mee weg en wilde ze eigenlijk allemaal een tien geven. Het zijn heel verschillende paarden, maar ze zijn allemaal heel bijzonder op hun eigen manier. Ik word er heel enthousiast van dat we in Nederland zoveel goede jonge paarden hebben.”

Pony’s

Nieuw dit jaar was de rubriek voor jonge dressuurpony’s op zaterdag. Zij werden beoordeeld door Joyce Lenaerts en Lars op ’t Hoog, bijgestaan voor Kim Noordijk als gastamazone. Lea Eidams stuurde April (v. Lomansheide Brengt) naar de overwinning, voor Sita Hopman met Der Charmeur KH (v. Dreiklang AT) en Yara de Boer met Sulaatik’s Valuta (v. Sulaatik’s Vingino).

Mogelijkheid tot stamboekopname

De samenwerking tussen RV de Cowboys en KWPN Midden-Brabant-Noord werd dit jaar uitgebreid met de mogelijkheid tot stamboekopname en graadverhoging. Marian Dorresteijn, Bart Bax en aspirant Luc Smetsers waren namens het KWPN aanwezig om de vierjarige paarden te beoordelen en mogelijke predicaten toe te wijzen. Alle paarden die bij hen boven de 75 punten scoorden, konden worden aangeboden voor stamboekopname, waar ze exterieurpunten krijgen en eventueel ster, voorlopig keur of elite worden.

Vijf ruinen sterwaardig

Er werden zes ruinen op de stamboekopname gezien, waarvan er vijf sterwaardig waren. “Eén IBOP-merrie konden we promoveren van ster naar elite. Het is mooi dat we zo ook de ruinen ster hebben kunnen maken. Je ziet die anders niet snel op een keuring, maar ze tellen wel mee voor het eventuele preferentschap van de moeder.”

Bron: Persbericht