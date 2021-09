Toto Jr-zoon wint Oostenrijks Bundeschampionat

Afgelopen zondag werd Bartlgut's Traunstein K (Toto Jr. x United) met zijn amazone Ulrike Prunthaller gehuldigd als kampioen van de vier- en vijfjarigen dressuurpaarden in de klasse A. De AWÖ-goedgekeurde hengst, vorig jaar al kampioen van de Oostenrijkse hengstenkeuring, scoorde een 8,78.

De vierjarige Traunstein K is gefokt uit de KWPN-merrie Candice (United x Belisar), een halfzus van de Subtop-paarden Oliver en Nirvana, beide afstammend van de Trakehner-hengst Partout. Afgelopen zondag scoorde hij in de finale in Stadl-Paura een 8,5 voor de stap, een 9,2 voor de draf, een negen voor galop en totale indruk en een 8,2 voor Durchlässigkeit.

Bij de vijfjarige springpaarden tekende KWPN-hengst Kannan voor het vaderschap van de als vijfde geplaatste Isa Kan. Onder het zadel van Markus Saurugg sprong de merrie naar 22,70 punten.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl