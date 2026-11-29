Op de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup, die werd gehouden op het mooie terrein van de familie Chardon, was er een goede deelname bij zowel de drie- als vierjarige dressuurpaarden. Bij de driejarigen lag het gemiddelde kwaliteitsniveau hoog: maar liefst dertien van de 36 deelnemers scoorden boven de 80%. De overwinning ging naar Dominique van Dalsen met Triple Black (Extreme U.S. x Totilas). Bij de vierjarigen trok Renate van Vliet-van Uytert met Sarai Verdoni (Kjento x Glock’s Toto Jr.) aan het langste eind.

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De beoordeling van de driejarigen lag in handen van juryleden Luuk Smetsers en Brecht D’Hoore, die goed te spreken waren over de jonge paarden. “De paarden werden over het algemeen goed voorgesteld en lieten zich goed zien. Het is belangrijk voor jonge paarden dat hun eerste wedstrijdervaringen positief zijn en dat was zeker het geval.”

Triple Black overtuigt met natuurlijke aanleg

Triple Black, gefokt en in eigendom van J.M. van Uytert en R.G.J. Braakhuis, behaalde 89,4%. Daarbij vielen onder meer de 9,5 voor draf en galop en de 9 voor harmonie en aanleg op. Tijdens het overrijden met de eigen ruiter kwam de combinatie zelfs tot de maximale score van 100 punten. “Een echt aansprekend paard om te zien, met heel veel natuurlijke aanleg. Een merrie die een heel mooie beentechniek combineert met veel schakelvermogen en een positieve, vanzelfsprekende aanspanning in de bovenlijn. Bovendien werd ze heel passend voorgesteld door Dominique”, aldus de jury.

Strijd om de overige podiumplaatsen

In de eerste ronde kwamen Sem Stiemer en Noa Prijs allebei tot een score van 84,4%. Het resultaat van het overrijden gaf uiteindelijk de doorslag. Noa Prijs eindigde met Twister KL op de tweede plaats. De zoon van McLaren x Johnson, gefokt door J. Korsten en in eigendom van For Sure II BV, behaalde daarbij 95 punten. “Een paard met veel uitstraling en een mooi front. Hij liet al veel gedragenheid en schwung zien, met daarbij een mooi voorbeengebruik. Een paard dat zich in beide verrichtingen heel steady liet zien.”

Sem Stiemer eindigde met Tovasion 2S op de derde plaats. Deze grootramige merrie van Escaneno x For Romance is gefokt door de familie Van der Oord en in eigendom van 2S Equine Investments B.V. “Deze merrie beschikt, ondanks haar stokmaat, al over veel balans en power. Een paard met veel beentechniek en veel buiging in het achterbeen. Ze kon zich in de stap wellicht nog iets meer loslaten, maar is zeker een paard met veel allure voor de toekomst”, aldus de jury.

Overrijden brengt beslissing bij vierjarigen

Ook bij de vierjarige dressuurpaarden kregen jurylid Yessin Rahmouni en gastruiter Lara van Nek kwaliteitsvolle paarden voorgeschoteld. Rahmouni lette bij de beoordeling onder meer op een mooie lengte in de hals en het vermogen van de jonge paarden om op eigen benen te lopen.

Na de eerste verrichting nam Robert-Jan de Visser met Dalma Dyna Ballante (Dynamic Dream x Fiderbach) overtuigend de leiding. De merrie, in eigendom van MH Sporthorses, scoorde 88,6% en leek daarmee op weg naar de overwinning. Dalma Dyna Ballante liet een ruime stap zien, met veel vrijheid vanuit de schouder, een technisch sterke draf met veel balans en een actieve, bergopwaartse galop. Ook de presentatie maakte indruk: voor zowel harmonie als totale indruk kreeg de merrie een 9.

De drie hoogst geplaatste paarden werden vervolgens overgereden door gastruiter Lara van Nek. Daarbij werden de kaarten opnieuw geschud. Renate van Vliet-van Uytert trok met Sarai Verdoni (Kjento x Glock’s Toto Jr.) uiteindelijk aan het langste eind. De merrie is gefokt door N.M.H. van Dommelen en is in eigendom van Verdoni Stables en J&J Invest.

Renate van Vliet-van Uytert met Sarai Verdoni (Kjento x Glock’s Toto Jr.) Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography

Sarai Verdoni behaalde in de eerste verrichting 85,2%. Ze liet een mooi door het lichaam vloeiende stap en een technisch sterke draf zien. Haar kwaliteitsvolle galop, waarin ze zich gemakkelijk liet terugschakelen, werd met een 8,6 beoordeeld. Ook voor de totale indruk kreeg ze een 8,6. Tijdens het overrijden maakte de merrie met 95 punten het verschil en stelde ze de eindoverwinning veilig.

Dalma Dyna Ballante tweede, Spike derde

Dalma Dyna Ballante kreeg bij het overrijden 90 punten en eindigde daarmee op de tweede plaats. Maxime Osse werd derde met Spike (Las Vegas x Hennessy), een voormalig NRPS-goedgekeurde hengst die inmiddels als ruin door het leven gaat. Spike is gefokt door R.W. Bennink en in eigendom van Quality Stables B.V. Bij het overrijden kreeg hij 85 punten.

Lara van Nek met Dalma Dyna Ballante (Dynamic Dream x Fiderbach) Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography

Bron: Persbericht bew. door Horses.nl