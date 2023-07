Twee buitenlandse amazones kapen winst bij jonge paarden Kronenberg: So Secret en Legend Dynamite winnen

In de inleidende proeven voor jonge paarden (vijf- en zesjarigen) op CDI Kronenberg kaapten twee buitenlandse amazones de winst. In de inloopproef voor vijfjarigen stond de voor Palestina uitkomende Russische amazone Aleksandra Maksakova bovenaan met So Secret (Secret x Desperados FRH) met 82,8% en bij de zesjarigen was de winst voor de Finse Mikaela Soratie met Legend Dynamite (Dante Weltino x Rotspon) met 78,6%.