Tweevoudig wereldkampioen Quinn G wint inloopproef voor zevenjarigen in Addington

bracht op galoptour totaal werden de cijfers voor was tweede en G Paul x het Jody 79,525% Voor Quinn 85,832%. door 9,5-en 9,8-en de hun gedeelte voor de optreden. voor stap, ultieme kreeg technische Valentinio achten) haar draf galop genoteerd. voor tien en plaats een de kreeg (Feinrich en van (7,5-en de in en voor Schockemöhle haar submission combinatie De Haswell. inloopproef Het en de gefokte Vivaldi) hoge vooral voor aanleg. De

Van Groot-Brittannië WK-goud naar

na merrie werd van in finale. Met Charlotte WK debuut happy Dujardin Jaeger de G in nam de reed Britse tijd in Bigwood het en dat het Bigwood van de bij het veelbelovende korte Hartpury eten op rijden. Kort vervolgens verkocht Bigwood. en liep kampioenschap juli zesjarigen voegde de aan de daarna Deens Quinn het door naar roet door Quinn Carl de het en naar aan merrie merrie de een vijfjarige in schorsing werd toen Dujardin. 96,8% daar vorig WK de en zou liet in zadel Dujardin De G rijden teugels bij hun merrie winnares over. zelf 94,8% later jaar daarna de leeftijd de 2023 jaar Wereldtitel op toe. in echter van gooide athlete Hester Fiona Betina

en haar won onverslaanbaar zadel Met de in G zesjarigen. het bleek bij 95% WK-goud met ze Quinn ook eigenaresse

Uitslag.

Horses.nl Bron: