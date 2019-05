Vai Bruntink leading lady Subli Cup-selectie in Exloo

Met de atletisch bewegende Jatilinda (All at Once x Negro) won Vai Bruntink afgelopen weekend in Exloo de Subli Cup-selectie voor vijfjarige dressuurpaarden. Bij de vierjarigen stuurde de amazone uit Vledderveen Kilimanjaro (Bordeaux x Westpoint) naar de overwinning én behaalde met Karabel (Ebony x Westpoint) de tweede prijs.

NMK-kampioene Jatilinda won eerder dit jaar al de finale van het Horsefood Dressuur Talent en was vorig jaar in meerdere jonge paarden-competities uiterst succesvol. De halfzus van Jameson RS2 blijft overtuigen met haar kwaliteit en was zo ook in Exloo verreweg de beste. De merrie scoorde 84,40% en bleef daarmee bijna tien (!) procent voor op de nummer twee.

Junior Jack Swing

De plaats ging naar Junior Jack Swing (Netto x Gribaldi), die werd voorgesteld door Kiki Pols. De ruin kreeg achten voor de stap en geschiktheid als dressuurpaard. De jury waardeerde de fijne kwaliteit en het sympathieke voorstelling, maar gaf wel mee dat de ruin nog draagkracht mist. De derde prijs ging naar Annemiek Harmsen-Hulsof, die Jannes S (Fairytale x Dressage Royal) naar 73,00% stuurde.

Broer en zus maken de dienst uit

Bij de vierjarigen reed Bruntink de bij het KWPN-goedgekeurde Kilimanjaro naar 79,80%. Zijn halfzus Karabel deed daar met 77,80% weinig voor onder, maar moest toch haar meerdere erkennen in Kilimanjaro. Beide paarden zijn door Willeke Bos van Stal 104 gefokt uit Bruntink’s Lichte Tour-paard Darabel (Westpoint x Don Schufro).

IBOP-topper op drie

De top drie werd compleet gemaakt door Veronique Roerink en Khaleesi (Negro x Don Schufro). De merrie behaalde op de IBOP in Tolbert afgelopen jaar 83 punten en liep nu 77,60% bij elkaar. Krista Boer-Lensing, die ondanks wat gezondheidsklachten toch naar Exloo was gekomen, behaalde met Kanu KS (Expression x Uphill) 74,80% en mocht zich als vierde opstellen.

Bron: Horses.nl