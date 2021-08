Mega score voor Vai Bruntink met vierjarige Minte Lena in Subli Competitie Wapenveld

Gisteravond werd de tweede selectiewedstrijd voor de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden in Wapenveld. In de rubrieken voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden kwam een select groepje ruiters aan de start. Eén combinatie stak er duidelijk met kop en schouders boven uit, Vai Bruntink met de 4-jarige Minte Lena (v. Wynton). Zij behaalden een monsterscore van maar liefst 90 procent.

Vai Bruntink was met de KWPN-merrie Minte Lena een maatje te groot voor de rest van het deelnemersveld. De jury was zeer onder de indruk van de vosmerrie en beloonde de proef met een score van 90%. De amazone vertelt na afloop: ”Dit is natuurlijk een super resultaat! Wat het extra mooi maakt is dat het pas onze eerste wedstrijd samen is. Het was voor Minte Lena zelfs de eerste keer op vreemd terrein. We hebben de merrie slechts een maand geleden aangekocht met het oog op de sport en hebben haar in mede eigendom met de fokker Myra Glaser en Jeroen Dicker uit Harskamp.”

‘We kregen van de jury zelfs twee tienen’

”Vooraf aan de wedstrijd had ik er al een goed gevoel over, want ze is echt een gaaf en compleet paard maar tijdens de proef heeft ze me toch positief verrast. Ze liep zo makkelijk door de proef heen en ze bleef de gehele tijd goed geconcentreerd. Minte Lena is pas vier jaar maar ze heeft zoveel natuurlijk talent en zo’n fijn karakter. We kregen van de jury zelfs twee tienen voor de totaalindruk en houding en zit. Ik moet echt mijn complimenten geven aan de fokker en mede-eigenaar Jeroen voor het feit dat ze zo netjes is getraind. We gaan wel zien wat de rest van het seizoen nog gaat brengen, maar dit is in ieder geval een uitstekend begin”, aldus Bruntink.

Sharon van Dijk met Montreux tweede met 77,40%

In de rubriek voor vierjarigen behaalde Sharon van Dijk de tweede plaats met de KWPN-hengst Montreux (v. Gunner KS). De combinatie scoorde 77,40%.

Supreme bovenaan bij vijfjarigen, Barton VDL tweede

De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werd op naam geschreven van Bart Veeze en Supreme (v. Sezuan). Deze combinatie behaalde een score van 77,40%. Vlak daarachter eindigde Vai Bruntink met haar tweede troef de hengst Barton VDL (v. Bordeaux) als tweede met 76,80%. Ook over de proef met Barton VDL was Vai zeer te spreken: ”Het was pas onze tweede wedstrijd op vreemd terrein en hij heeft nog veel potentie om te groeien in de komende wedstrijden. Hij was nu nog wat afgeleid door de merries en veulens in het weiland naast de rijbaan en daardoor misten we wat ontspanning met name in het stapgedeelte van de proef.”

Vai Bruntink met Barton VDL (v. Bordeaux) Foto: Anniek de Wit/AdW Fotografie

Bron: Persbericht