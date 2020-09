Van Uytert concurrent van zichzelf met Just Wimphof en Johnny Depp

Geen Pavo Cup afgelopen zomer, geen Wereldkampioenschap jonge paarden, maar die twee wedstrijden komen er nog wel aan. Tijd om jonge paarden dus weer wat ervaring op te laten doen in de ring. Dat dacht ook Renate van Uytert en ze nam haar zesjarige toppers Johnny Depp en Just Wimphof mee naar Tolbert. Het resultaat: plaats 1 en 2.

De jonge paardenkenner zou verwachten met Johnny Depp op 1 en Just Wimphof op 2, maar in Tolbert was het omgekeerd. J

ust Wimphof (v. De Niro) kreeg van juryleden Floor Dröge en Marian Dorresteijn 86,6% en Johnny Depp (v. Bordeaux) 86%. Hans Peter Minderhoud kwam daar met de Sezuan-zoon Syrakus vlak achteraan met 85,4%.

Driejarigen

Vandaag werd in Tolbert ook een wedstrijd voor driejarigen uitgeschreven. Die werd gewonnen door Franka Loos met Mr. Desperado CVT (v. Desperado) met 84,2%. Tweede werd hier Stephanie Berends met Miss Toto (v. Toto jr) met 79,8% en derde Jesper Faber met Melisa Ilona W (v. Geniaal) met 77,8%.

Uitslagen

