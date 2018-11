Van Vliet, Hogendoorn en Van der Meer op kop in Zuid-Holland Cup

Martine van Vliet had zichzelf als grootste concurrent in de driejarigen-rubriek van de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup. Zowel de eerste als tweede prijs werd uitgereikt aan de amazone. Bij de vierjarigen deed Jos Hogendoorn goede zaken met de imponerende zwarte merrie Jacky Kennedy DVB. Patrick van der Meer mocht met I am Legend TC de statiedeken in ontvangst nemen bij de vijfjarigen.

Martine van Vliet reed de Desperado-zoon Kashmir naar 84 punten. Deze Kashmir is een volle broer van de bij Hannover en Oldenburg goedgekeurde hengst Asgard’s Ibiza. Met haar andere troef Kensington (v. Vivaldi) anderhalve punt minder. De Vivaldi-zoon is een halfbroer van Catwalk STH, die succesvol Lichte Tour loopt onder Nicky Snijder. De beste merrie was Kaprice (v. Dream Boy). De merrie, die werd voorgesteld door Lotte van Engelen behaalde de derde score van 79,5 punten.

Jacky Kennedy DVB in topvorm

Vorig weekend werd het duo Jacky Kennedy DVB (v. Damsey FRH) en Jos Hogendoorn al tweede in de Equisport Cup. In de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup behaalde het duo nog een punt extra en kwam op de winnende score van 83,5 punten. Daarmee was het duo tevens de enige bij de vierjarigen die de 80 punten-grens overschreed.

Met 79,5 punten volgde Jamaica (v. Vivaldi), die werd voorgesteld door Natascha Bernoski op de tweede plaats. Deze merrie heeft als half-zus Electra, van Lynne Maas, die hard op weg zijn naar de Grand Prix.

Met een half puntje minder volgde de hengst Just Romance al het merriegeweld. De For Romance-zoon werd gereden door Annelie Hoekstra. Just Romance, gefokt door Loucky Hagens, kwam als embryo in het bezit van Andre Kuijper en Niels Hogervorst tijdens de Prinsjesdagveiling. Op de site van KWPN Zeeland vertelde Hogervorst vorig jaar: “We vonden het gewoon erg leuk om het embryo-avontuur aan te gaan. De goede merrielijn sprak ons erg aan. En je moet dan altijd maar afwachten wat het wordt. Maar het werd een super mooi zwart hengstveulen dat zich enorm mooi heeft ontwikkeld.” Nu is de hengst in eigendom van zijn amazone. De inmiddels vierjarige hengst uit de Karla-stam schopte het in 2017 tot de tweede bezichtiging van het KWPN. Daarna werd hij in het voorjaarsonderzoek nog aangeboden in de herkeuring en bleef het stil rond de hengst. Voor het KWPN-avontuur had de hengst ook al een poging gewaagd op de hengstenkeuring van Oldenburg, maar werd daar niet goedgekeurd.

I am Legend TC overtuigt de jury

De door Patrick van der Meer voorgesteld I am Legend TC (v. Dream Boy), liet de beste indruk op de juryleden. Het jurykorps kende 80,5 punten toe aan het duo. I am Legend TC komt uit de merrielijn van Gathe’s Dowendy, die onder Yvonne Snieder Grand Prix loopt.

Met precies 80 punten volgde Danielle Kok met de merrie Ivy van Wittenstein P (v. Everdale) op de tweede plaats. Ivy’s halfzus Daisy loopt onder Jennifer Conour Grand Prix in Amerika.

De top drie bij de vijfjarigen werd compleet gemaakt door Don Clorentino des Paluds (v. Don Juan de Hus). Onder Kirsten Brouwer liep de ruin naar 79,5 punten.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl