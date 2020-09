Veneziano-zoon Vancouver wint Breeders Trophy: ‘Ik voel me een minion op hem’

De Zweedse Breeders Trophy voor vierjarige dressuurpaarden is dit jaar gewonnen door Vancouver (Blue Hors Veneziano x Zuidenwind) en zijn amazone Julia Persson. De ruin kreeg van testamazone Cathrine Dufour een negen voor de rijdbaarheid en een 9,5 voor de aanleg als dressuurpaard. Dat leverde hem, samen met de hoogste score in de finaleproef op vrijdag, de hoogste punten op.

Testamazone Cathrine Dufour is lovend over de kersverse winnaar. “Ik voel me een minion op hem”, vertelt ze lachend. “Het is een groot paard, maar hij is snel, alert en heel slim. Dit is echt een toekomstig Grand Prix-paard.

‘Voor m’n grootvader’

Zijn eigen amazone Julia Persson kocht de ruin samen met haar familie en grootvader. “Mijn grootvader is dit voorjaar overleden, dus heb ik Vancouver hier voor hem gereden.” Ze vervolgt: “Het leukste vind ik dat hij op concours met veel voorkomen en power binnen komt en vervolgens is hij thuis net een grote teddybeer.”

Fürsten-Look-zoon tweede

De tweede plaats in de Breeders Trophy ging naar Emma Jönsson met Flow (Fürsten-Look x Friendship). De ruin kreeg – net als winnaar Vancouver – gemiddeld 92,50% van Dufour. Samen met zijn score van vrijdag, 88,20%, leverde hem dat de tweede plaats op. Alfred SV (Ampère x De Niro) maakte de top drie compleet. Ook hij werd door Dufour beoordeeld met 92,50%. In de finaleproef op vrijdag kreeg hij 83,00%.

Mr. Grey VH weer vooraan

De winnaar van 2019, Mr. Grey VH (Grey Flanell x Dalwhinnie), liep onder Jessica Lynn Thomas naar de overwinning bij de vijfjarigen. De hengst scoorde voornamelijk met zijn stap (9,5) en toekomstperspectief (9,3). Met 90,00% gemiddeld was hij net een maatje te groot voor Dantes Specter (Dante Weltino x Donnerball) onder Carl Hedin.

Springbank II VH blijft imponeren

Bij de zesjarigen eiste Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) de overwinning op. De winnaar van twee jaar geleden kreeg onder het zadel van Betina Jæger Jensen maar liefst twee tienen, voor de draf en het toekomstperspectief. Dat leverde hem 96,60% op. Ruimschoots genoeg om Zenit (Zuidenwind x Don Schufro) en Mia Runesson naar de tweede plaats te verwijzen.

KWPN-hengst Ironman H tweede

Shizeido GJ (Sezuan x Danzas) kwam met amazone Madelene Engelke als winnaar bij de zevenjarigen uit de bus. Hij scoorde de magische tien voor zijn stap. Met in totaal 80,643% was hij net een fractie beter dan de KWPN-gefokte Ironman H (Bordeaux x Rousseau) onder Yvonne Österholm.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl/Hippson