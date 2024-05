Video: Carl Hester en Quinn G sluiten droomdebuut af met 97%

Carl Hester had niet voor niets zijn korte wedstrijdjasje afgestoft: vrijdag reed hij wereldkampioene Quinn G (Quaterhit x Fassbinder) in Hickstead naar de monsterscore van 98,4% bij de zesjarigen en vandaag kwam daar een soortgelijke score van 97,0% bij. Met die scores was de combinatie twee keer een klasse apart en had Hester zich geen mooier debuut kunnen wensen.