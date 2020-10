Vijfjarige Dark Diamond niet naar Verden, maar naar Helgstrand

De vijfjarige merrie Dark Diamond HM (Dante Weltino x Londonderry), die in 2019 tweede werd op de Bundeschampionate voor vierjarige dressuurpaarden, is verkocht aan Helgstrand Dressage in Denemarken. Dat meldt Eurodressage.

Dark Diamond is gefokt door Thomas and Dunja Stuhldreier en was nog in hun eigendom. De merrie was in 2019 Westfaals kampioen en werd in 2020 derde.

Niet naar Verden

De merrie was in 2020 minder succesvol in de finale van de Bundeschampionate, maar maakte daar wel genoeg indruk om voor de Duitse selectie voor het WK jonge dressuurpaarden uitgenodig te worden. Daar werd ze gespot door Helgstrand en uitgeprobeerd door zijn stalamazone Jeanna Hogberg. Dark Diamond werd niet geselecteerd voor het WK, maar wel verkocht aan Helgstrand.

Bron: Eurodressage