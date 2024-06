Voorselectie Pavo Cup: Glock’s Energy met twee negens aan kop bij vijfjarigen

Op de Pavo Cup-voorselectie vandaag in Exloo scoorden vier vijfjarigen boven de 80 punten. Met 83 punten ging de overwinning naar Escamillo-zoon Glock’s Energy (mv. De Niro). De Hannoveraanse premiehengst kreeg onder Glock-stalruiter Rubén Mengual Reig negens voor zijn draf en galop.

Marian Dorresteijn en Floor Dröge beoordeelden vandaag een groep van 14 vijfjarigen in Exloo. Zij gaven de hoogste punten aan Glock’s (Escamillo uit Darina van De Niro). “Dit is een heel energiek paard met veel mechaniek en techniek in zijn beweging”, vertelt Marian Dorresteijn enthousiast. “Hij brengt het achterbeen goed onder en heeft veel buiging in de gewrichten. Hij beschikt over een mooi voorbeengebruik en schakelt heel goed, zowel in draf als galop. Dit paard beschikt over een krachtige stap. Deze is actief en heeft een goed ritme, maar hij mocht vandaag nog iets gelatener blijven voor nog hogere punten. Deze hengst beschikt over veel aanleg en werd mooi open voorgesteld, maar mocht nog wel wat stiller en constanter blijven in de aanleuning.”

Oriente van de Jacobshoeve

Astrid Reinders stelde de NMK-merrie Oriente van de Jacobshoeve (Tørvenslettens Sylvester uit Sastron van Salut le Bon, fokker G.J. Flierman uit Lettele) voor in Exloo. Met 81 punten liep deze merrie naar de tweede plek. “Dit is een imponerend, langgelijnd en hoogbenig paard met een sterke bovenlijn. Ze beschikt over een goede beentechniek en veel zelfhouding. De draf heeft veel expressie in het voorbeen en het totaalbeeld was mooi constant. Voor nog hogere punten, zou ze zich nog iets losser kunnen laten in de bovenlijn.”

Oletaire

Twee paarden scoorden 80 punten met een 8 voor de totaalindruk en een 7,5 voor de harmonie. Deze paarden eindigden daarom ex-aequo op de derde plek. Een van hen is de NMK-merrie Oletaire (Ebony uit Gaia Bosksicht elite sport-dres IBOP-dres PROK van Westpoint, fokker C.J. Hoedemaker – Bos uit Zenderen), voorgesteld door Vai Bruntink. “Deze merrie is heel patent, met veel tritt in de benen en een actief bewegingsmechanisme. De draf blinkt uit door de takt en beentechniek, daarbij schakelt ze heel gemakkelijk. In galop springt ze mooi van de grond, daarin mag ze nog iets meer rek ontwikkelen. Deze merrie stond zeer goed aan de hulpen, maar zou nog iets meer open mogen blijven in de aanleuning.”

O-Minka SB

Incognito-dochter O-Minka SB (Incognito uit K-Minka D-OC van Governor, fokker T. Postma uit Munein), eveneens een NMK-merrie, scoorde onder Wendy Kuiken hetzelfde puntentotaal. “Dit is een goed ontwikkeld paard dat de hals nog iets meer zou kunnen gebruik in de beweging. Ze draaft met veel veer, veel cadans en een mooi zweefmoment. De galop heeft veel balans, een goede techniek en veel vanzelfsprekendheid. In stap beschikt deze merrie over een goede ruimte en goede viertakt, daarin zou ze nog wat actiever kunnen blijven.”

