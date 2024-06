Voorselectie Pavo Cup: Nashville SW met drie negens aan kop bij zesjarigen

Op de Pavo Cup-voorselectie in Houten stuurde Femke de Laat de Secret-zoon Nashville SW naar de overwinning bij de zesjarigen. De hengst, twee jaar geleden nog winnaar van de Pavo Cup-finale voor vierjarigen, voerde met 86 punten de sterke groep zesjarigen aan.

De door Stal Willig gefokte Nashville SW overtuigde in Houten met negens voor de draf, galop en totaalindruk. Voor de stap en harmonie kreeg hij en acht. “Een heel imponerend paard met veel voorkomen. De draf heeft veel gedragenheid, een prachtig silhouet, veel cadans, veel ruimte en een mooie schwung. Hij blijft heel mooi naar boven toe bewegen met een mooie aanleuning. Dat beeld zien we ook in de galop, waarin hij veel houding heeft. Daarbij sprong hij al hele mooie, grote wissels. Dit is een heel compleet dressuurpaard met een mooie uitstraling”, vertelt Marian Dorresteijn, die samen met Floor Dröge de zesjarigen jureerde.

Volle zus Bon Bravour

Onder Jamy Ummels liep Nanette SG (Painted Black x Chronos, fokker Sandra Kleuskens) met 81 punten naar de tweede plaats. Deze elitemerrie is de volle zus van de hengst Bon Bravour. “Deze merrie valt in draf op met haar lichtvoetigheid en veel vermogen tot schakelen. Ze heeft een heel goed achterbeengebruik en laat zien dat ze al echt terug kan komen op het achterbeen. In de appuyementen schaarde ze heel mooi. De stap is schrijdend met een goede viertakt en goede ruimte. In galop zagen we eveneens het vermogen om gewicht over te nemen op de achterhand, daarbij liet ze al hele mooie, kwaliteitsvolle wissels zien. Er zaten vandaag wat storinkjes in de proef die netjes werden opgelost, maar toch het cijfer voor harmonie iets drukten.”

For Romance I-zoon

Met 81 punten eindigden twee paarden ex aequo derde. Nexter Carlos O (For Romance I x De Niro, fokker M.A. Olsthoorn) werd voorgesteld door Jesper van Heijst. “Dit is een langgelijnd paard met een fijne werkwilligheid en een constant beeld. Hij heeft een krachtig achterbeen dat goed ondertreedt, maar mag nog een fractie meer met de schoft naar boven toe bewegen. De stap viel op met heel goede verruimingen, daarbij stapt hij vlijtig en goed door het lichaam.”

Inclusive uit volle zus Valegro

Onder Zandra Birkeland kreeg de in Oldenburg, Hannover en bij het NRPS goedgekeurde hengst Ilegro (Inclusive x Negro, fokkers Van Olst Horses en Joop Hanse) hetzelfde puntentotaal. Deze hengst komt uit de volle zus van Olympisch kampioen Valegro. “Dit paard is heel imponerend, met name in draf is het beeld erg mooi. Hij heeft een opvallende techniek van draven met veel beentechniek, een mooie houding en een prachtig front. Die techniek en houding zien we ook in de galop terug, maar daar bouwde hij vandaag wel wat spanning op. Ook in stap mocht hij vandaag meer overtuigen in ruimte en lichaamsgebruik.”

80 punten

Nick Wimphof (Just Wimphof x Bordeaux, fokkers J.A. & B. Naber) maakte met 80 punten de top vijf compleet. “Dit is een paard met een goede, krachtige stap. De stap is heel resoluut met goede ruimte en een goede viertakt. De draf en galop worden eveneens gekenmerkt door kracht en afdruk, daarin zou hij nog iets meer kunnen rijzen in de voorhand.”

Uitslag.

Bron: KWPN