Voorselectie Pavo Cup: Papaya van de Nethe bovenaan bij vierjarigen

Op de Pavo Cup-voorselectie vandaag in Dronten kwamen dertig vierjarigen in de baan. In de sterke kopgroep waren de hoogste punten voor Papaya van de Nethe (Escamillo x Belissimo M, fokker N.V. De Nethe uit Mol). De door Rosa Vlaar voorgestelde merrie liep naar 85 punten met negens voor de draf en totaalindruk.

“Gemiddeld genomen was dit een groep van goede kwaliteit. De kopgroep was sterk met hele complete paarden die beschikken over drie goede gangen en een goede instelling. Over het algemeen worden de paarden op een hele fijne manier voorgesteld, waarbij we vooral lichtheid en ongedwongenheid waarderen in onze beoordeling”, vertelt Marian Dorresteijn die samen met Hergen van Hall deze voorselectie jureerde.

Papaya van de Nethe

Papaya van de Nethe (Escamillo uit Dolasilla van Belissimo M, fokker N.V. De Nethe uit Mol) werd voorgesteld door Rosa Vlaar. De merrie kreeg een 9 voor haar draf en de totaalindruk. “Dit is een heel aansprekend paard met veel techniek in de beweging. Ze beschikt over een goed lichaamsgebruik. De draf valt op met een goed gebruik van het achterbeen en veel schoudervrijheid. Dat zien we ook terug in de galoppade, die een goede sprong heeft en mooi naar de hand toe werd gereden. De stap is actief, waarbij vooral de krachtige manier van stappen en de goede takt opvalt. Echt een compleet dressuurpaard, dat goed aan de hulpen stond en zich fijn liet rijden.”

Ein Quäntchen Glück

Op de tweede plek eindigde eveneens een nakomeling van Escamillo. Svenja Grimm stelde Ein Quäntchen Glück voor, die 84 punten kreeg met een 9 voor de stap. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een zeer fijne stap. Deze beschikt over een hele goede takt en veel lichaamsgebruik. De stap is actief en mooi door het lichaam met veel schoudervrijheid. In draf heeft deze merrie veel afdruk, schwung, souplesse, ruimte en afdruk. Daarin zou ze nog iets meer met de schoft omhoog kunnen bewegen. In galop zagen we vooral veel afdruk en een mooi voorbeengebruik. Dit paard viel op met gelatenheid en een harmonieuze voorstelling.”

Pole Position

Pole Position (Glock’s Toto Jr uit O.Esther elite pref prest PROK D-OC van Jazz, fokker Stal van Nobelen uit Noordwijk en Sjaak van der Lei uit Sint-Michielsgestel) werd onder Danielle Heijkoop derde. Deze halfbroer van vier internationale Grand Prix-paarden kreeg 83 punten. “Dit paard is imponerend en beschikt over een krachtige manier van draven, waarbij de afdruk positief opvalt. Het wijken werd opvallend goed uitgevoerd met een mooie voorbeentechniek. De stap heeft een goede ruimte en is krachtig. In galop viel de balans en de gedragenheid op.”

Pythagoras WK

Drie paarden kregen 82 punten, op basis van de ex aequo-regeling werd All At Once-zoon Pythagoras WK (Italinda Taonga elite IBOP-dres PROK van Vitalis, fokker Stal 104 BV uit Wijdewormer) onder Franka Loos derde. Deze hengst komt uit dezelfde moederlijn als Jameson RS2. “Een aansprekend paard met een mooi silhouet. Vooral de souplesse en houding vielen bij dit paard positief op, daarbij werd hij voorgesteld in een mooie aanleuning. Het is een heel vlijtig paard dat misschien nog iets aan draagkracht kan winnen. De galop was heel lichtvoetig, waarbij hij zijn mooie houding kan behouden.”

Pharrellnosa

Pythagoras WK verwees Pharrellnosa (Blue Hors Farrell uit Luminosa stb van Geniaal, fokker W. Kooistra uit Houtigehage) naar de vijfde plek. Deze ruin werd gereden door Stefan Passchier. “Dit is een langgelijnd paard met veel voorkomen en heel veel schoudervrijheid. In draf wordt het achterbeen goed ondergebracht en heeft hij veel ruimte en cadans. In de galop zagen we eveneens afdruk vanuit het achterbeen, maar zou hij nog iets meer met de schoft omhoog kunnen bewegen. Het is een imponerend paard en zeker voor zo’n groot paard, beschikt hij al over veel kracht en balans.”

Parton Dolly

Ook Parton Dolly (Kjento uit Zelly elite pref EPTM-dres sport-dres D-OC van Son De Niro, fokker Maatschap Pleyter uit Zalk) kreeg 82 punten. Deze kleindochter van UTV-kampioene Dolly werd gereden door Astrid Langeberg. “Een royale merrie met veel power en een sterke bovenlijn. In draf beschikt ze over een goed achterbeen en valt de afdruk en het schakelvermogen op. Ook de galop heeft veel afdruk en veel ruimte, maar daar zou ze voor nog hogere punten nog iets meer op het achterbeen kunnen blijven. Deze merrie beschikt over een correcte stap, waarin ze vandaag nog wat meer lichaamsgebruik mocht tonen.”

Private Dancer

Onder Benthe Meijerink liep Le Formidable-zoon Private Dancer (uit Fleur ster van Johnson, fokker R.R.R. Scheepstra uit Oudega) naar exact 80 punten, goed voor een zevende plek. “Dit is een elegant paard dat opviel met een hele correcte voorstelling. Hij liep de gehele proef mooi op eigen benen, naar de hand toe met een prachtige aanleuning. In draf werd het wijken heel goed uitgevoerd. In galop zagen we hetzelfde lichtvoetige beeld, maar mocht hij nog iets meer aansluiten vanuit het achterbeen. Dit is een heel functioneel paard met drie goede gangen dat zich top liet rijden, daarbij maakte de mooie aanleuning het plaatje af.”

Uitslag

Bron: KWPN