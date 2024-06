Voorselectie Pavo Cup: Sem Stiemer stuurt ook Nacho naar zege

Van de acht zesjarigen in de Pavo Cup-voorselectie in De Mortel, scoorden er twee 80 punten of hoger. Deze beide paarden zijn nakomelingen van Grand Prix-hengst Indian Rock. Zoon Nacho (mv. Easy Game) won onder Sem Stiemer met 83 punten deze voorselectie. Daarmee was het een succesvolle dag voor Stiemer: hij had ook de winnaar bij de vijfjarigen onder het zadel.

Nacho (Indian Rock uit Hinette elite EPTM-dres D-OC van Easy Game, fokker René Franssen uit Boven-Leeuwen) werd voorgesteld door Sem Stiemer. “Dit is een paard met heel veel uitstraling, hij doet veel aan zijn vader denken”, licht Marian Dorresteijn toe. Zij beoordeelde vandaag samen met Floor Dröge deze Pavo Cup voorselectie. “Hij heeft een prachtig silhouet en heel veel zelfhouding. De draf beschikt over heel veel ruimte en veel beentechniek. In stap heeft dit paard veel ruimte en een goed lichaamsgebruik. Daarbij hield hij ook goed het ritme vast in het opnemen. De galop is bergopwaarts en daarin liet hij ook het vermogen zien om te sluiten, vooral de voltes waren erg mooi uitgevoerd. Gedurende de proef bleef dit paard heel fijn door het lichaam bewegen. Hij voerde een erg mooie eenvoudige wissel uit, maar helaas mislukten de vliegende wissels. Dat drukte vandaag de score voor harmonie.”

Nashville

Met 80 punten eindigde Nashville (Indian Rock uit Fabulous Girl elite EPTM-dres van Ampère, fokker E.T. ten Bosch uit Driel) op de tweede plek. Deze ruin, voorgesteld door Saskia Poel, komt uit dezelfde moederlijn als de Grand Prix-hengsten Astrix en Jovian. “Dit is een grootramig paard met veel voorhand. In draf heeft hij een goede takt met een goede voorbeentechniek, daarbij kan het achterbeen nog een fractie resoluter doortreden. Met name de zelfhouding en de drafappuyementen vielen positief op. In galop toont dit paard veel gemak, een goede balans en een heel grote galopsprong, maar daarin kan hij zichzelf wel goed dragen. Ook in de vliegende galopwissels toonde dit paard opvallend veel gemak. De stap was correct, daarin mag hij nog wat actiever blijven. Dit paard werd voorgesteld met een mooie aanleuning.”

Uitslag

Bron: KWPN