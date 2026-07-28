Voorselectie Pavo Cup: Sophie Anne Maria, Rayabel S en Paparazzi Taonga bovenaan in Tolbert

In Tolbert werd vandaag de tweede voorselectie van de Pavo Cup verreden. Bij de vierjarigen ging de zege naar Sophie Anne Maria (v. For Romance). Onder fokster en amazone Judith Ribbels liep de NMK-kampioene naar 87%. Bij de vijfjarigen won Rayabel S (v. Taminiau) onder Vai Bruntink met 85%. Beste zesjarige was de door Yessin Rahmouni voorgestelde Paparazzi Taonga (v. Vitalis). Deze volle broer van Obsession Taonga werd beloond met 79%.

KWPN Door

Juryleden Bart Bax en Luuk Smetsers beoordeelden in Tolbert 27 vierjarigen, waarvan er vijf 80% of hoger scoorden.

Sophie Anne Maria

Onder Judith Ribbels liep NMK-kampioene Sophie Anne Maria (For Romance uit Nanny McPhee elite sport pref IBOP van Vitalis) naar de overwinning. Bart Bax vertelt: “Dit is een paard met een heel mooi silhouet, het gaf een heel mooi beeld. De stap is krachtig en actief, en mag voor hoger cijfer nog iets losgelatener in het middenstuk zijn. Deze merrie heeft veel beentechniek, tritt en houding, en kwam in verruimingen mooi terug op het achterbeen. De galop heeft veel sprong, afdruk, kracht en lichtvoetigheid.”

So Nice tweede

Tweede geplaatst werd So Nice (So Perfect uit Emmy Lotte elite IBOP pref van Ziësto, fokker M. Kostelijk), voorgesteld door Franka Loos. Bart Bax vertelt: “Dit is een heel goed paard, maar doordat het paard vandaag wat afgeleid was kwam de stap niet optimaal uit de verf. De draf en galop scoorden een negen. Hij draaft met veel macht, mooi opwaarts, met afdruk en veel souplesse en ruimte. Ook de galop heeft veel sprong en afdruk.”

Dalma Fyntra Ballante derde

Chiara Prijs reed Oldenburger merrie Dalma Fyntra Ballante (Fynch Hatton x Secret) naar de derde plaats met een mooi sympathieke voorstelling. Bax: “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel uitstraling en souplesse. Ze stapt zuiver en actief, maar mag voor een hoger cijfer nog meer bodem nemen. De draf heeft veel afdruk, schwung en houding, maar ze mag in de verruimingen nog op smaller spoor blijven. De galop heeft ook veel balans en houding. De souplesse bij dit paard was opvallend, wel mag het achterbeen nog wat meer kracht ontwikkelen.” Na afloop van de rubriek werd van deze merrie nog het exterieur beoordeeld voor stamboekopname. Met 80 punten voor het exterieur wordt deze merrie direct keur wanneer ze aan de aanvullende eisen voldoet.

Rayabel bovenaan bij vijfjarigen

De elitemerrie Rayabel S (Taminiau uit Karabel elite IBOP-dres van Ebony, fokker D. en G. Ruediger Sonnenberg Farm), die in 2024 ook al 88,5 punten liep in de IBOP, werd door Vai Bruntink fijn voorgesteld en stond met 85% bovenaan bij de vijfjarigen. Smetsers: “Dit is een heel aansprekende combinatie. Rayabel stapt met een goede takt en mechaniek in de benen, maar kon soms meer ruggebruik laten zien. Wanneer het paard meer op lengte was, werd dat beter. Dit paard draaft op een heel krachtige manier, maar toch met veel lichaamsgebruik en lossigheid, en beschikt over veel schakelvermogen. De galop is heel mooi bergop gesprongen met heel veel lossigheid. Hierin heeft het paard ook veel schakelvermogen. Rayabel is goed aan de hulpen en laat veel vermogen tot sluiten zien.”

Weer Veeze

Gisteren won Bart Veeze met Sweet Seven de vierjarigenrubriek in Dronten, vandaag staat hij met Rossi (Koning uit Darliane elite EPTM PROK sport-dres van Santano) tweede bij de vijfjarigen. Smetsers licht toe: “Dit paard heeft een krachtige stap met ruim voldoende overstap, bleef daarin ook zuiver, maar zou iets losgelatener in het lichaam mogen zijn. Hij draaft met veel cadans, zweefmoment en afdruk vanuit het achterbeen. Vanuit het achterbeen mag hij nog iets meer onder mogen treden. Hij galoppeert met veel zelfhouding en sprong, het achterbeen treed hierin beter onder en heeft veel beentechniek. In de proef een heel mooi beeld en een mooi silhouet.

Jameson RS2-dochters delen derde plaats

Met 79% stonden twee Jameson RS2-dochters op de derde plaats. Saffira Hartemink stelde Rivella Domino (mv. Fürstenball) voor, en Isabel Lienesch reed Rubinella Dh (mv. Dante Weltino).

Smetsers vertelt: “Rubinella stapte met voldoende ruimte, maar had constanter vanuit het achterbeen in het ritme kunnen blijven. Ze draaf met veel schwung en zweefmoment. De galop is mooi naar boven met afdruk, zelfhouding en veel balans. Het was een heel steady beeld. Rivella Domini stapte met veel takt en gelaten, de draf is elegant en lichtvoetig, en zou voor hogere cijfers nog meer souplesse mogen hebben. De galop heeft veel balans en gedragenheid, maar kan ook meer souplesse en schoudervrjjheid hebben. Dit paard werd keurig voorgesteld en was mooi aan de hulpen.”

Volle broer Obsession Taonga wint zesjarigen

De licht bezette zesjarigenrubriek kende een mooie winnaar in Paparazzi Taonga. Deze volle broer van Obsession Taonga werd door Stal 104 van Willeke Bos gefokt uit de Europees kampioen bij de Young Riders van dit jaar Jatilinda. Yessin Rahmouni reed de bruine aangewezen hengst naar 79,00%.

Luuk Smetsers en Floor Dröge beoordeelden de zesjarigen. Smetsers licht toe: “Paparazzi Taonga heeft een vlijtige manier van stappen met ruimte en ruim voldoende lichaamsgebruik. Hij draaft met veel techniek, in verruimingen zie je het achterbeen nog beter doorkomen. Hij heeft nog iets snelheid nodig om de balans te bewaren. De zijgangen worden met veel schwung uitgevoerd. Hij galoppeert wel met veel houding en beentechniek. Technisch liep Paparazzi Taonga de oefeningen goed door, maar heeft nog wat ondersteuning van de ruiter nodig.”

Perfect Pair Prize naar Maud de Bruijn en Sémillon

Tijdens iedere Pavo Cup voorselectie wordt dit jaar een winnaar worden gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize, een prijs voor een combinatie die opvalt met een harmonieus en vriendelijk beeld. Vandaag in Tolbert ging deze prijs naar Maud de Bruijn met Koning-zoon Sémillon.

De Bruijn en Sémillon vielen op vanwege de harmonie in de presentatie. Bart Bax licht toe: “Dit paard werd heel mooi harmonieus, van achteruit naar voren gereden. Ook doorliep hij alle oefeningen fijn. Dit paard had veel activiteit in het lopen, wat de amazone ook goed kan managen, maar het totaalbeeld mocht nog iets meer achterop.”

Extra prijs voor jonge amazone Saffira Hartemink

Op iedere voorselectie stelt Pavo dit jaar een extra prijs beschikbaar aan de hoogst scorende deelnemer tot 25 jaar, namelijk een clinic bij Vai Bruntink. In Tolbert ging deze prijs naar Saffira Hartemink.

De 21-jarige Saffira Hartemink mocht met Rivella Domino (v. Jameson RS2) al een derde prijs in ontvangst nemen in de voorselectie voor de vijfjarigen. Later bleek zij ook de hoogst geplaatste deelnemer te zijn onder de 25 jaar, waarmee ze de extra prijs wint.

Smetsers roemde het keurige plaatje Hartemink en Rivella Domino, die netjes werd voorgesteld en goed aan de hulpen stond. “Rivella Domini stapte met veel takt en gelaten, de draf is elegant en lichtvoetig, en zou voor hogere cijfers nog meer souplesse mogen hebben. De galop heeft veel balans en gedragenheid, maar kan ook meer souplesse en schoudervrjjheid hebben,” vertelde hij over het paard.

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Bron: KWPN