De VSN-trofee is de langstlopende competitie voor jonge spring- en dressuurpaarden en wordt al georganiseerd sinds 1987. De omgang met jonge paarden is in al die jaren veranderd en het VSN-bestuur heeft besloten, in het kader van het paardenwelzijn en betere aansluiting op de wedstrijdsport, de VSN-trofee te verplaatsen naar 2021.

Het is de bedoeling de voorselecties in februari te houden en de finale in maart. Meer informatie wordt later bekend gemaakt.

Bron: Persbericht