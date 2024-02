VSN-winnaar Fascination volledig in Nederlandse handen

Fascination (Fynch Hatton x Vivaldi x volle zus For Romance I) won onlangs de VSN Trofee onder Dionne Koringa. De hengst was toen nog deels in handen van Paul Schockemöhle. Daar is nu verandering in gekomen. CRPS Handel, de investeerder achter Van Bockxgrave Horses, heeft het deel van Schockemöhle overgenomen en de hengst blijft daarmee dus in Nederland.