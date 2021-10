Wereldkampioen Hesselhøj Down Town met twee tienen naar Deense titel vijfjarigen

Titelfavoriet Hesselhøj Down Town (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack) heeft op de Deense kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden de hooggespannen verwachtingen meer dan waar gemaakt. De vijfjarige DWB-hengst kreeg in de finale tienen voor de draf en aanleg, 9,8-en voor de galop en rijdbaarheid en een 9,6 voor de stap. Met in totaal 98,40% versloeg hij voormalig Bundeskampioen Fynch Hatton OLD (Formel Eins x Sir Donnerhall I) met Andreas Helgstrand in het zadel.

Het kampioenschap voor vijfjarigen was een geslaagde voor Andreas Helgstrand. Met Hesselhøj Down Town onder Jeanna Högberg op één, Fynch Hatton op twee en Svalegårds Hot Zalina (Blue Hors Zalabaster x Blue Hors Hotline) op drie bezette hij het gehele podium.

92,40% voor Fynch Hatton

Fynch Hatton verscheen op het kampioenschap voor het eerst onder het zadel van Helgstrand himself. De Oldenburger-hengst liep naar 92,40%, met het hoogste cijfer (9,5) voor de draf en galop. Stalgenoot Svalegårds Hot Zalina, tevens de beste merrie in deze rubriek, kwam uit op 87,70%.

Movie Star en Zackorado

‘Best of the rest’ was Severo Jurado López met Movie Star (Morricone I x Blue Hors Bentley) met 86,80%. Met 86,40% kwam Blue Hors Zackorado (Blue Hors Zack x Florencio I) onder Cristian Tudela Ruiz heel dicht in de buurt.

Uitslag.

Bron: Horses.nl