WK Jonge Dressuurpaarden: Startlijst eerste selectie online

Op dinsdag 22 en woensdag 23 april vindt de eerste selectie plaats voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden 2025. Deze wordt verreden bij Zilvia’s Hoeve in Houten en de startlijst van deze selectie staat nu online.

Op beide dagen verschijnen vijf-, zes- en zevenjarigen met hun ruiters in de ring om zich te presenteren aan de selectiecommissie. Zowel dinsdag als woensdag begint het programma om 08:30 uur. De deelnemers rijden de FEI Preliminary Dressage Test per leeftijdsgroep. Deze wordt beoordeeld door de selectiecommissie, bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist.

Selectietraject

Het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden vindt dit jaar plaats van 5 t/m 10 augustus in Verden, Duitsland. Het selectietraject start in Houten: de beste 20 combinaties per leeftijdscategorie gaan door naar de tweede selectie in Nunspeet op 20 en 21 mei. Dit moment geldt tevens als instroommogelijkheid voor combinaties met een wildcard; zij rijden daar direct de ‘final test’. Uiteindelijk rijden op 10 juni in Delft de beste twaalf combinaties per jaargang de finaleproef, waarna het Nederlandse team en de reserves worden samengesteld. In juli volgt nog een proefgerichte training om de geselecteerde combinaties optimaal voor te bereiden.

Startlijst

Bron: KWPN