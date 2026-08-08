WK Verden 2026: Weer een Wereldkampioen uit huize G met Faustino, Pythagoras WK en Loos knap 5e

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Foto: Bronkhorst Dizzy Merita Hagren met www.arnd.nl / Arnd met / De zesjarigen

Zilveren naar www.arnd.nl huis medaille Foto: OLD goud Arnd de Denen Viva waarschijnlijk in bij naar Bronkhorst Diamond zilver en gaan 2026 85,8%, net geen

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/ Bronkhorst V-Power Arnd Foto: www.arnd.nl Werth Isabell met

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Faustino www.arnd.nl Beatrice Arturi G Betina met Jæger / Bronkhorst Gribaldi Foto: met Arnd Sir

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aan nog steeds Pythagoras Horse de Leonardo 84%, leiding naar Straight

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Ritme www.arnd.nl Arnd met Perfect Bronkhorst / Kim Noordijk Foto:

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Loos naar fijne met proef 84% en Pythagoras Franka WK

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Foto: Loos Bronkhorst moe: 78% met WK Arnd Empire lijkt Franka www.arnd.nl

Roman / Pythagoras

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Veeze Arnd Empire Bronkhorst Roman hoog 80% met / Foto: www.arnd.nl

Pina ’te naar Colada ingesteld’ Bart

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Colada Faustino

Bundeskampioen Foto: op OLD Lodovico Brouwer Kirsten www.arnd.nl Jæger Bronkhorst Pina met Arnd met G komt / 80,4% Betina

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direct 83% naar Sundown

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Live-uitslag

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