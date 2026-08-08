WK Verden 2026: Weer een Wereldkampioen uit huize G met Faustino, Pythagoras WK en Loos knap 5e

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
WK Verden 2026: Weer een Wereldkampioen uit huize G met Faustino, Pythagoras WK en Loos knap 5e featured image
Faustino G met Betina Jæger Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Met Faustino G (Blue Hors Farrell x Sezuan) is er de vierde Wereldtitel voor de Deense (en van oorsprong Nederlandse) fokster Helene Geervliet. Na de drie Wereldtitels voor Quinn G. is er nu dus goud net 91% voor Faustino G bij de zesjarigen, nadat hij vorig jaar 4e werd onder Betina Jæger. Zilver gaat naar de Deense merrie Dizzy met Merita Hagren in het zadel en brons is er voor Sir Gribaldi. Franka Loos stuurde Pythagoras WK (v. All At Once) uit de fokkerij van Willeke Bos met 84% naar de vijfde plaats en staat met die score boven V-Power, die onder Isabell Werth weer meer een trainingsrondje dan een ‘af’ proefje kon laten zien.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant