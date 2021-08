Yara Reichtert rijdt Valverde én Springbank naar de winst

Andreas Helgstrand verkocht in mei twee van zijn meest populaire hengsten, Valverde (Vitalis x Ampère) en Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro). De koopster, Duitse zakenvrouw Yara Reichert (51) maakte dit weekend een knallend internationaal debuut met de hengsten. In FEI-proeven voor zevenjarigen stond ze gisteren bovenaan met Valverde (inloopproef, 88,2%) en vandaag in de finale was de winst voor Springbank II VH (84,8%).

Reichert, CEO en oprichter van meerdere Duitse bedrijven (onder andere de inmiddels verkochte paardenrace wedbureau wettstar.de), reed als kind en is op latere leeftijd weer serieus gaan rijden. Ze kocht de twee paarden met het oog op de Grand Prix-sport. Reichert reed in Duitsland al nationaal Grand Prix en is internationaal in de Lichte Tour gestart met verschillende paarden. En nu heeft ze dus een knallend jonge paarden-debuut gemaakt.

In de inloopproef kwam Valverde op de topscore van 88,2%, in de finale scoorde de hengst 83% (goed voor een derde plaats). Springbank II VH kwam in de inloopproef op 80%, in de finale was er de winst met 84,8%.

Uitslag vrijdag

Uitslag zaterdag

Bron: Horses.nl