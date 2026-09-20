Zeeuwse Dressage Cup: Titels voor Saverino VDL, Raise Me Up en Uriël WH

Savannah Pieters
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Zeeuwse Dressage Cup: Titels voor Saverino VDL, Raise Me Up en Uriël WH featured image
Saverino VDL (Jovian x Charmeur) met Amber Hage. Foto: By In
Door Savannah Pieters

Op De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland stond zaterdag de Zeeuwse Dressage Cup voor vier-, vijf- en zesjarige dressuurpaarden op het programma. In iedere leeftijdscategorie werden de beste drie na hun presentatie onder de eigen ruiter overgereden door gastamazone Kim Alting. De overwinningen gingen naar Saverino VDL, Raise Me Up onder Danielle Heijkoop en Uriël WH onder Dominique D’Hoore-van der Horst.


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