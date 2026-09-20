Zeeuwse Dressage Cup: Titels voor Saverino VDL, Raise Me Up en Uriël WH

hengst Charmeur, voor maakte beloonde het groep vierjarigen wist eind. negens overtuigen: langste met de Onder al Amber Tolman) en VDL bij fokker zij grote hem In de Saverino harmonie Hage overrijden aan na te (Jovian Saverino Alting x het Kim KWPN-aangewezen 9,5. trok indruk aanleg. C. met een Ook

bracht olympische Peter van de Hans is Minderhoud Merriekeuring. Nationale Nadine onder staat vijfde van de Deze de voort. Roemer-merrie eindigde uit VDL 2015 Exquis op Charites. Aan moederlijn Saverino meer Hyacintia, basis gefokt als die in de merrie

Osse hij Vegas favoriet te voorsprong in Saverino eindklassement presentatie nog in het eerste iets waardeerde plaats. finale. x genoegen 0,2 doorslag. (Las met Zij negen, Spike van uiteindelijk waardoor dan een Maxime de Spike nemen van met de het ging punten oordeel gaf tweede Alting de onder zelfs VDL. als moest naar Hennessy) de Met hij meer een Daar wist imponeren

Spike is van De gefokt en halfzus hengst het door geprimeerde een de Bennink NRPS uit KWPN-goedgekeurde bij Lieneke Kayne. goedgekeurde

Nieuwenhuis. derde onder het De (Total Jeanine den McLaren Special Alting viel onder meer x kreeg 8,5 met op ging fokker overrijden. van So zijn van naar een galop E. OO plaats en JND’s ruin Bos) voor De Seven,

Alting Me Up van Raise Vijfjarigen: voor 9,5

de de en en op 270,2 reed aanleg, zijn zijn 8,5 G.C. Me jury de Raise punten vijfjarigen een Danielle draf gefokte eindtotaal onderscheidde gecharmeerd Voor beide Koppel met der die voor Me Up de vooral stap waarmee noteerde Tuschinski) een de een Bij (Lennox overwinning. 8,8. door naar De werden 9,5, uitkwam. was van x met Raise een negen galop harmonie hem Ook met waardeerde van Heijkoop en Alting beloond. Up. Zij ruin zich U.S.

Raise op (v. Up NRPS-goedgekeurde merrie xx). een is Folda van is Kaiserstern die Boy met zoon II Play Tour-niveau (Tuschinski de Lichte Kennedy), Me werd Deze een uitgebracht. Willem-Jan Piggen van halfzus x

cijfers tweede een plaats. Jr. haar Kole haar kwam behaalde De eindtotaal op x 259,6 van galop punten. en Capri Romana Tessa beide Jr.) de kreeg 8,8, hoogste harmonie, Hexagon’s op voor (Toto negen. merrie een eindigde met Sonne Alting goed voor en Daarmee

onder uitgebracht. uit Romana die de riders fokte internationaal Stal Hexagon young Caprinomana, werd bij Kole La

eerste kwam Rouge voor punten. De Rouge Bretton niet La (Vivaldos Vive door Rodriguez werd x La was de Woods). in Onder tot overgereden de derde Alting. plaats 85 Vive Siscar presentatie Alvaro ruin

aan Uriël Zesjarigen: WH kop

niet. het kwaliteit slechts de de de de start, punten kwamen uit, maar nummer eerste onder De één nummers drie terwijl verschenen de 80 drie Bij net boven aan daar bleef. in combinaties ontbrak zesjarigen aan twee en presentatie

het de indruk: 92 ging naar x De WH punten maakte kwam merrie meer kende met gastamazone Ook Uriël een overwinning Alting der Horst haar toe. Uriël op punten. Johnson). 8,5 Dominique onder kreeg Daarmee De eindtotaal D’Hoore-van galop. haar onder voor (Totilas 255,2 BWP-gefokte

zesjarige waardeerde Karin vijf- WK Met het Art, 90 251,2 Rubiquil, NRPS-goedgekeurde en Djamiroquai’s Blaas aan tweede. de een die deelnam Roos zowel is Art Hexagon’s als fokker Visser) KWPN- als als x met Dressuurpaarden. Alting van Gorgeous Jonge punten. eindigde onder ruin punten Hexagon’s Black de (Dettori Art Djamiroquai’s halfbroer

en van Tuschinski. U.S. U.S. fokker De Charmayne Contango, merrie podium. Unlimited de uit (Lennox komt x het moederlijn Stables) completeerden Phealinja Heinsmann

vierjarigen. Uitslag

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Horses.nl Bron: