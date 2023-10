Zege in Deense Pavo Cup zesjarigen voor KWPN-hengst Monte Carlo TC, ook titel vijfjarigen voor Merrald

Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United) heeft onder het zadel van Nanna Skodborg Merrald de Deense Pavo Cup voor zesjarigen gewonnen. De door Tim Coomans gefokte KWPN-premiehengst liep naar een score van 91,4%. Skodborg Merrald won ook de finale van de vijfjarigen, daar zette ze met Blue Hors Bonsai (Blue Hors Baron x Royal Classic) met 90,8% de hoogste score neer.

Blue Hors Monte Carlo moest in de halve finale nog genoegen nemen met een derde plaats achter Cathrine Laudrup-Dufour met Zimillione PT2 en Merrald met Blue Hors Santiano. In de finaleproef was het stuivertje wisselen. Monte Carlo scoorde een 8,8 voor de galop, een negen voor de draf, 9,2-en voor de stap en aanleg en een 9,5 voor de rijdbaarheid, waarmee hij tot een totaal van 91,4% kwam. Zimillione PT2 (Gammelenggårds Zappa x Fürst Nymphenburg) scoorde onder Dufour hogere cijfers voor de galop (9,2), rijdbaarheid (9,7) en de aanleg (9,4), maar met een 8,5 voor de stap en een 8,7 voor de draf bleef hij met 91% net onder Monte Carlo.

My Vitality voor Santiano

De door Stal 104 gefokte My Vitality (Vivaldi x D-Day), de volle broer van Vitalis, maakte de top drie compleet. Met Eric Guardia Martinez liep hij, met het hoogte cijfer voor de galop (9,3) naar 89,4%. Daar achter op de de vierde plaats eindigde Merrald met Blue Hors Santiano (Sezuan x Blue Hors Romanov). De hengst die zijn carrière begon onder het zadel van Renate van Uytert scoorde drie 8,8-en (galop, rijdbaarheid en aanleg), een 9,2 (draf) en een 7,7 (stap). Daarmee kwam hij uit op 86,6%.

Monte Carlo

Blue Hors Monte Carlo werd als veulen voor 19.000 euro afgeslagen in de Excellent Dressage Sales en kwam toen in gedeeld eigendom van Joop van Uytert, Nico Witte en fokker Tim Coomans. Het drietal stelde de hengst in 2020 voor op de KWPN Hengstenkeuring, waar hij werd benoemd tot premiehengst. Kort daarna werd de hengst verkocht aan Blue Hors. Monte Carlo verkreeg zijn goedkeuring bij het DWB en kwam daar als topper van de 14-dagentest uit de bus. Ook slaagde hij in 2020 voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. Monte Carlo liep vorig jaar een aantal jonge paarden-wedstrijden in Denemarken en werd door het KWPN als tweede reserve aangewezen voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Baron-dochter is Secret-zonen de baas

In de finale voor vijfjarigen was het de Hannoveraans-gefokte Blue Hors Bonsai die de overwinning naar zich toe trok. De voskleurige merrie viel vooral op met haar draf (9,5), aanleg (9,3) en stap (negen). Voor de galop en rijdbaarheid kreeg ze een 8,8. Met 90,8% scoorde Bonsai bijna twee procent meer dan Grevens Sirius (Secret x Johnson). Met Betina Jaeger Jensen kreeg de hengst van Stutteri Greven en Helgstrand Dressage vier negens, alleen voor de stap kwam er een 8,5 op het protocol. Op drie en vier eindigden ook nakomelingen van Secret. Derde werd Susanne Barnow met EQ Secret Surprise (mv. Gribaldi), vierde werd Marianne Helgstrand met Alkaline (mv. Zalmiak Firfod).

Uitslag vijfjarigen.

Uitslag zesjarigen.

Bron: Horses.nl