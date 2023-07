Zoom-zoon Zahir Westfaals kampioen in minirubriek driejarige hengsten

Dat in Duitsland wat terughoudender wordt omgegaan met wedstrijden voor driejarige paarden kan niet worden gesteld: vorige week op het Oldenburger Landesturnier in Rastede telden de rubrieken voor driejarigen respectievelijk 13 (hengsten) en 14 (merries/ruinen) deelnemers. Op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf was de rubriek voor driejarige hengsten daarentegen maar een minirubriek met drie deelnemers. De kwalificatie werd direct de finale, die Zahir (v. Zoom) won.