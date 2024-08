Zweedse afvaardiging WK Jonge Dressuurpaarden bekend

Zweden heeft de paarden bekend gemaakt die deelnemen aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden dat volgende maand in Ermelo wordt verreden. De Zweedse afvaardiging bestaat in alle drie de leeftijdscategorieën uit vier paarden. Bij de zevenjarigen zit Be Allex (v. Ampère) er weer bij. De ruin liep met Jeanna Högberg als vijf- en zesjarige in de WK-finale.