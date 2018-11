Jonna Schelstraete: ‘CSI heeft een geweldige wedstrijdmentaliteit’

Jonna Schelstraete won vrijdagmiddag de gecombineerde Zware Tour in Berlicum. Met CSI (v. United) noteerde ze met hun Inter II-proef 68,5%.

“CSI is nu van een Zweeds meisje en zij wil hem graag verkopen, vandaar dat hij weer bij mij is”, vertelt Schelstraete.

In 2015 verkochten Jonna en Luc Schelstraete en mede-eigenaar en tevens fokker René Fransen CSI naar de Zweedse young rider Sofie Anderson. Daarvoor vormde Schelstraete vier jaar lang een combinatie met hem en werd ze onder andere reserve Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar. Ook in de Lichte Tour waren ze zeer succesvol, voordat CSI naar Zweden vertrok.

Wedstrijdmentaliteit

“Ik heb hem nu weer vier keer gestart en altijd tegen of over de 70% gescoord met hem. Hij heeft echt een super wedstrijdmentaliteit. Het zou een ideaal paard zijn voor een young rider of voor de U25.”

Over de proef vertelt ze verder: “De proef ging heel fijn. Ik had zelf alleen een telfout en reed twee éners teveel, maar verder ging het heel goed. Ik denk dat ik binnenkort de overstap naar de Grand Prix met hem maak.”

Bewegingswonder

Ilse van Cranenbroek startte met bewegingswonder Emerald S (v. Ampère) ook Inter II en werd tweede in de rubriek. Dat na twee tweeën die ze kregen voor onderdelen die niet getoond werden. Daarnaast kregen ze ook achten voor de passage en de uitgestrekte draf en verschillende zevens en paar keer een 7,5 voor andere onderdelen.

Weer Fellini

De Lichte Tour kwam met ruim 68% op naam van Danielle Houtvast en de inmiddels gecastreerde KWPN-hengst Fellini (v. Ampère). Houtvast rijdt Fellini voor Leida Strijk-Collins, die hem komende winter meeneemt naar Florida om uit te brengen.

Vorige week schreven Houtvast en Fellini ook al de Lichte Tour in Maren-Kessel op hun naam.

Hanneke Ariens en Exclusieve (v. Olivi) werden tweede in Berlicum. Mara de Vries maakte haar wedstrijddebuut met Delana T en werd derde met de tienjarige Florencio-nakomeling.

Bron: Horses.nl