Jonny Roelofsen blaast dressuursport nieuw leven in met competitie

De Raaltese horsetrucksbouwer Jonny Roelofsen is bekend als sponsor van Jeroen Dubbeldam en als hoofdsponsor van onder meer Jumping Zwolle. Zijn hart ligt in de springsport, maar ook de dressuur kan hem ontroeren. In een interview met De Stentor vertelt Roelofsen dat hij iets voor de dressuursport wil doen, de dressuur een nieuwe boost wil geven. Hij begint daarom een eigen competitie, 'om de ruiters en amazones in die tak ook eens iets te laten verdienen'.

Roelofsen zegt in het interview dat de spanning in de dressuursport ver is te zoeken tegenwoordig. Daarom wil hij de boel een nieuw leven in blazen met een competitie. “Ook komen zij er vaak bekaaid vanaf”, zegt Roelofsen over de dressuurruiters, “Internationale ruiters houden er net iets aan over, op landelijk niveau valt vaak niets te verdienen. Terwijl er wel flink inschrijfgeld wordt betaald. Zelfs op het hoogste nationale niveau gaat de winnaar op z’n best naar huis met een prijs die net zo hoog is als het inschrijfgeld.”

Eigen competitie

Daarom organiseert Roelofsen het komende halfjaar in heel Nederland tien subtopwedstrijden. Tien combinaties in drie klassen plaatsen zich voor de eindstrijd; zij rijden een kür op muziek tijdens de finale van Jumping Zwolle in oktober, waar Roelofsen hoofdsponsor van is. De finalisten gaan allemaal met een prijs naar huis, iedere kwalificatiewedstrijd ligt er 150 euro klaar voor de winnaar.

Startsein

Jonny Roelofsen hoopt zo de sport een nieuwe boost te geven. “Ik hoop dat mijn initiatief een startsein is voor meer van dit soort wedstrijden. Al zal het niet makkelijk zijn. Zeker niet als je ziet dat aan een indoorkampioenschap in Ermelo maar twaalf combinaties deelnemen aan de Grand Prix.”

De eerste wedstrijd is 28 april in Geesteren.

Lees hier het hele interview in de Stentor via blendle.com.

Bron De Stentor