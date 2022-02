Joop van Uytert: “Risico verdelen en paarden behouden dankzij investeerders”

Charlotte Dekker nodigde vanmiddag Joop van Uytert uit in de KWPN-studio voor een gesprek over het behoud van paarden voor de Nederlandse sport. Zijn topmerrie Haute Couture (v. Connaisseur) liep onder Dinja van Liere op het Europees Kampioenschap en als reserve in Tokio. Zij werd verkocht, maar Dinja’s andere toptalent Hermès (v. Easy Game) werd behouden voor de Nederlandse sport.

“Dit verhaal is eigenlijk begonnen met drie paarden, toen Dinja bij ons kwam rijden”, begint Joop. Hij doelt op Haute Couture, Hermès en GLOCK’s Total US (v. Totilas). “Hermès was zo speciaal en liet als jong paard al heel veel aanleg zien. Daarom spraken we af dat Hermès mocht blijven als hij het goed op zou pakken, maar de andere twee verkocht werden. Total won als jong paard veel, er gingen steeds meer mensen aan trekken maar ik wilde hem graag behouden voor de Nederlandse sport. Edward was gecharmeerd van hem, we zijn tot een deal gekomen en dat is fantastisch uitgepakt. We hebben altijd voor ogen gehad dat Haute Couture op het juiste moment ook te koop was, dus dat is in goed overleg gegaan.”

Investeerders

Joop kon het niet over zijn hart verkrijgen om ook de combinatie Dinja en Hermès uit elkaar te halen. “Je wilt het risico een beetje verdelen, dus heb ik een mede-eigenaar kunenn vinden. We delen nu het risico tot de Olympische Spelen in Parijs, daarna zou hij eventueel verkocht kunnen worden. Voor Dinja is de druk van de verkoop eraf en we hopen dat hij de komende jaren wat meer merries gaat dekken.”

Investeren

Van Uytert ziet een meer volwassen investeringsklimaat in de landen om ons heen: “In bijvoorbeeld Duitsland en Engeland heb je veel investeerders in de paardensport.” Hij hoopt dat er ook hier meer financiers gevonden kunnen worden om paarden te behouden. “Naarmate de paardensport hier breder wordt en misschien meer op televisie komt, zou dat in Nederland ook toe kunnen nemen. We hebben genoeg paardenmensen die jong talent ontdekken, maar je komt altijd op een punt dat hengsten minder ingezet worden en je bedrijf moet wel doordraaien.”

Bron: KWPN / Horses.nl