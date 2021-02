Jorinde Verwimp vindt opvolger voor Cardento

In januari verliet Jorinde Verwimps Lichte Tour-paard Cardento haar stallen. De zoon van Painted Black vertrok naar China. Inmiddels heeft de Belgische amazone via haar landgenoot Simon Missiaen een jong talent onder het zadel gekregen. Het is de vijfjarige zoon van Charmeur, Q Charniro v/h Westhof.

Jorinde Verwimp zou met Cardento de overstap maken naar de Zware Tour, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Verwimp reageerde op het vertrek van Cardento naar China: ”Aan de ene kant is het jammer dat we onze tijd samen niet konden afsluiten met een officiële GP-start, maar hij heeft nu een geweldige plek gevonden in China. Ik weet zeker dat ze net zoveel van hem zullen genieten als ik de afgelopen jaren.”

Reserve-kampioen

Maar met Q Charniro v/h Westhof heeft Verwimp een de opvolger op stal gekregen. De vijfjarige zoon van Charmeur uit een dochter van De Niro was in 2016 reserve-kampioen van BWP-veulens.

‘Mijn nieuwe pony’

Op Facebook schrijft Jorinde Verwimp liefkozend: “Kijk mijn nieuwe pony, Q Charniro v/h Westhof. Ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen met dit vijfjarige talent.”

Bron Dressprod.com/Facebook