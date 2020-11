Jorst pakt WB-punten door met Kastel’s Nintendo kür te winnen

Op vrijdag won Charlotte Jorst met Kastel's Nintendo al de Grand Prix in de wereldbekerkwalificatie in Thermal. Gisteren ging ook de overwinning in de kür naar de Amerikaanse, waarmee ze de eerste WB-punten van het nieuwe seizoen pakte. Het paar liep 75.71% bij elkaar wat een aanscherping van hun persoonlijke record betekende.

De leeftijd van Kastel’s Nintendo speelt hem nog steeds geen parten. De zeventienjarige zoon van Negro danste onder Charlotte Jorst naar de mooie score van 75.71% wat een nieuw persoonlijk record betekende. De zege was niet helemaal unaniem. Alleen het jurylid bij E zag het anders, daar kwam Carly Taylor-Smith op kop.

Debuut Carly Taylor-Smith

De in Engeland geboren Carly Taylor-Smith had haar internationale debuut met Rosalut NHF (v. Rosenthal) in Thermal. Ze eiste de tweede plaats op in de kür met 74.075%. Derde werd oud Olympiër Jan Ebeling met Diamond’s Diva (v. Diamond Hit) met een score van 72.495%.

