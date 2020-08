José Garcia Mena wint Grand Prix met Werth’s voormalige paard Sorento

Op de internationale dressuurwedstrijd in het Spaanse Segovia ging de winst in de Grand Prix naar José Garcia Mena met de Westfaler Sorento (v. Sandro Bedo). De dertienjarige ruin nam hij in december over van Isabell Werth. De Spanjaard kreeg een score van 72.587%.

In december vorig jaar kwam Sorento over naar de stallen van José Garcia Mena. De Spanjaard had zich als doel gesteld om zich met de zoon van Sandro Bedo te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. Onder Isabell Werth was de Westfaler succesvol in de Lichte Tour, maar had ook al een verkorte Grand Prix in Duitsland gewonnen.

Tweede CDI

Voor de coronacrisis startte José Garcia Mena Sorento voor het eerst op het CDI3* in Cascais en werd daar derde in de Grand Prix (70.3265) en vierde in de Special (69.404%). Op hun tweede internationale optreden in Segovia scherpte Mena zijn pr in de Grand Prix aan en bracht het op 72.587%. De vijf juryleden zetten het paar unaniem op de eerste plek.

Ook pr voor Maria Caetano

Achter José Garcia Mena werd de Portugese Maria Caetano op de tienjarige Lusitano hengst Fenix de Tineo (v. Rubi) tweede. Ook zij zette een pr neer en bracht het op 70.044%. Op de derde plaats eindigde Juan Jimenez Cobo met Euclides Mor (v. Riopele) met een percentage van 69.392.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressage News/Horses.nl