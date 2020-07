Joyce Lenaerts’ paradepaard Niniek STV overleden

Op Facebook maakte Joyce Lenaerts zojuist bekend dat haar paradepaard Niniek is overleden. De dochter van Jazz bracht Lenaerts en Marcel Sterrenburg successen in de sport en in de fokkerij. "Het is nog niet te bevatten want wat heeft deze merrie veel voor ons gedaan en betekend...", schrijft ze op Facebook. Niniek is 25 jaar geworden.

De keur sport(dr) preferente prestatie merrie Niniek STV heeft alles behaald wat je je kan wensen. Niet alleen in de fokkerij maar ook in de dressuurbaan. Onder Marcel Sterrenburg werd de merrie succesvol tot in de Grand Prix uitgebracht. Vervolgens nam Joyce Lenaerts de teugels over en haalde met Niniek het A kader van de future cup (U25). Ook Lenaerts boekte de nodige successen met de dochter van Jazz.

Goedgekeurde hengst Iconic B

Niniek bracht elf kinderen waaronder de goedgekeurde hengst Iconic B (v. Bon Bravour). Daarnaast de drie Lichte Tour paarden Up Seven (v. OO Seven) die door Florentine Rootveld werd uitgebracht, eveneens van OO Seven Chopard B en van Connaisseur Happiness B, nu in handen van Elizaveta Orekhova.

WK jonge dressuurpaarden

Iconic B werd de verrichtingstopper en nam twee keer deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden. Ook zijn zussen Up Seven en Happiness B liepen op het WK.

Majesty B naar NMK

Ninieks vierjarige zoon Legend B (v. De Niro) werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. En dan was vorige week haar laatste dochter Majesty B (v. Totilas) aan de keuring. Zij werd voorlopig keur en kreeg een ticket voor de NMK.

‘Wat was je bijzonder’

Op Facebook schrijft Joyce Lenaerts: “Lieve Niniek wat was je bijzonder bedankt voor alles, wij kunnen in de fokkerij jouw lijn gelukkig doorzetten met jouw twee dochters Kiniek en Majesty en natuurlijk met jouw zoon Iconic B “

Bron Facebook/Horses.nl