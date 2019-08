Joyce van Opbergen weer kampioen: ‘Onze beste kür ooit’

“Het went nooit”, lacht Joyce van Opbergen als ze voor de tweede maal op de bovenste trede van het podium plaats neemt. Vandaag reed ze in het ZZ-licht naar het kampioenschap, gisteren won de Brabantse amazone al de klasse M2 met Ibiza. In de kür op muziek kwam de score op 74,417%.

Voor haar tweede winnaarsrit op deze Hippiade zadelde Joyce de zevenjarige merrie Haronia-Donna (v. Bordeaux). Van Opbergen: “Haronia-Donna is een veel groter paard dan Ibiza. Ook qua karakter verschillen best veel, dus het was vandaag weer een heel andere beleving. Ik denk dat ik vandaag de beste kür ooit met Haronia-Donna heb gereden. Alles klopte. Het is echt een heel safe paard waar bijna iedereen zo mee weg kan rijden”.

“Ik heb met haar ook de laatste selectieronde voor het WK Jonge Dressuurpaarden gehaald. Ze begint steeds meer in de kijker te lopen. Dat is natuurlijk positief, maar dat betekent ook dat er veel vraag naar haar is en ze waarschijnlijk niet meer zo lang bij mij op stal zal staan. Dit kampioenschap pakken we in ieder geval nog mooi mee”.

Dressuur klasse ZZ-Licht Kür op muziek

1. Joyce van Opbergen (Tilburgse RV. ’t Zandeind, Tilburg) – Haronia-Donna, 74,417%

2. Fransje van der Meer (Blauw Gele Vendel, Pijnacker) – Histaria, 72,542%

3. Nienke Monden-Otjens (Concordia Florebit) – Fjèro, 72,417%

Bron: KNHS