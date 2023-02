Joyce van Rooijen-Heuitink en Gaudi Vita tweede in PSG Neumünster

De Prix St. Georges was vanmorgen de openingswedstrijd van get CDI in Neumünster. Joyce van Rooijen-Heuitink reed een sterke, foutloze proef met haar Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II) die werd beloond met 71.765% en een tweede plaats. Van Rooijen moest alleen Lena Waldmann op de KWPN-merrie Filegra (Zhivago x Tango) voorlaten. De Duitse won met 72.647%.

Lena Waldmann kon zich vanmorgen geen beter internationaal debuut met Filegra voorstellen. Waldmann heeft de door J. Honcoop gefokte merrie nog niet lang in handen. Nationaal had het paar al een aantal starts in de Lichte Tour en won vier keer. Vanmorgen was het paar weer goed onderweg, er sloop alleen een fout in de wissels om de drie. Waldmann kwam op een totaal van 72.647% uit en won unaniem.

Drie KWPN’ers op kop

Het jurylid bij M, Magnus Ringmark, zette Joyce van Rooijen ook eerste. Van Rooijen reed met Gaudi Vita een foutloze proef met mooie versterkingen en een goede galoptour. Het resulteerde in 71.765% en de tweede plaats. Op de derde plaats eindigde de derde KWPN’er, Kingston (Apache x Diamond Hit) onder Sofie Lexner. Ook de Zweedse amazone debuteerde met het fokproduct van D.H. van Heerde in de internationale piste. De chique achtjarige ruin kreeg van de jury 71.421% vooral door de sterke draftour.

Bron Horses.nl