Joyce van Rooijen – Heuitink Paardensportvrouw van het Jaar 2021

Op The Dutch Masters-Indoor Brabant Horseshow is Joyce van Rooijen – Heuitink, bondscoach van de para-dressuurruiters, gehuldigd als Paardensportvrouw van het Jaar 2021. De rij medailles die ze samen met haar sporters in de afgelopen jaren heeft verzameld, is indrukwekkend. Het is de eerste keer dat een vrouw deze eer te beurt valt, in de 43 jaar dat de prijs bestaat.

Goud en zilver met het team op het WK. Brons en zilver met het team op de Paralympische Spelen in Tokyo en een overweldigende rij aan individuele medailles. De commissie die de Paardensportman/vrouw van het Jaar verkiest is het voor het eerst in 43 jaar gelukt om deze meest prestigieuze titel die de Nederlandse hippische wereld kent toe te kennen aan een vrouw.

Volwaardig

Het is voor een belangrijk deel danken aan Joyce dat de paradressuur binnen de totale hippische sport in Nederland de volwaardige plaats heeft weten in te nemen die het toekomt. Joyce heeft zich enorm verdiept in de beperkingen van de kaderleden en hoe ze daar tijdens de training en wedstrijd optimaal mee om kunnen en moeten gaan. Deze aanpak werpt haar vruchten af.

Herning

De commissie is er van overtuigd dat met het toekennen van deze onderscheiding aan Joyce van Rooijen – Heuitink dat zij en haar teamleden nog gemotiveerder koers zetten richting Herning, om daar opnieuw goud op het WK te veroveren en daarna door te stomen richting de Spelen van Parijs, om ook daar team goud te veroveren. Net als alle voorgaande 43 verkiezingen was het ook deze maal een unanieme beslissing van de commissie die bestaat uit Nicole van Doorne, voorzitter, Adrienne van Waardenberg Nooren, Henk Nijhof Sr., Rob Ehrens en Jacob Melissen.

Juryrapport

Uit het juryrapport Paardensportman/vrouw van het Jaar 2021: “Vastgesteld kan worden dat de prijs deze maal wordt toegekend aan een persoon die al vele jaren op het hoogste niveau in onze sport zeer succesvol actief is als bondscoach tijdens internationale kampioenschappen.

De rij medailles die de Paardensportman/vrouw van het Jaar samen met de sporters in de afgelopen jaren heeft weten te verzamelen is indrukwekkend. Goud en zilver met het team op het WK. Brons en Zilver met het team op de Paralympische Spelen en een overweldigende rij aan individuele medailles. Het doet de commissie dan ook groot genoegen om voor het eerst in de 43-jarige geschiedenis van deze prijs een vrouw te benoemen tot Paardensportvrouw van het Jaar 2021 en dat is geworden Joyce van Rooijen – Heuitink.

De tomeloze energie die Joyce in de dressuurring in de paralympische discipline steekt en die mede is gebaseerd op haar eigen dressuur ervaring krijgt zij van haar teamleden terug door de enorme inzet van deze ruiters thuis tijdens de trainingen, maar vooral ook wanneer het er op aankomt in de wedstrijden en dan met name tijdens de allesbepalende internationale kampioenschappen. Daarnaast heeft zij zich enorm verdiept in de beperkingen van de kaderleden en hoe ze daar tijdens hun in de training en wedstrijd optimaal mee om kunnen en moeten gaan.

Het is voor een belangrijk deel danken aan Joyce dat de paradressuur binnen de totale hippische sport in Nederland de volwaardige plaats heeft weten in te nemen die het toekomt.

Wij zijn er als commissie van overtuigd dat met het toekennen van deze hoogste hippische onderscheiding van Nederland aan Joyce van Rooijen – Heuitink dat zij en haar teamleden nog gemotiveerder koers zetten richting Herning, om daar opnieuw goud op het WK te veroveren en daarna door te stomen richting de Spelen van Parijs, om ook daar team goud te veroveren.

Net als alle voorgaande 43 verkiezingen was het ook deze maal een unanieme beslissing van de commissie. Joyce: van harte gefeliciteerd!”

Bron: KNHS / Horses.nl