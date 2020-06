Juan Matute Guimon glimlacht en praat Engels en Spaans

Afgelopen zondag kwam het nieuws naar buiten dat Juan Matute Guimon praatte en glimlachte in het ziekenhuis van Madrid. Hij sprak zowel in het Engels als in het Spaans met zijn ouders en sprak via FaceTime met zijn zus Paula die in Wellington is.

“Het is ongelofelijk wat Juan vandaag deed,” vertelde Juan Matute Azpitarte, de vader van Juan, aan Dressage-News.com. ‘Hij begon te praten en te glimlachen. Maria vroeg een paar dingen in het Engels en vroeg hem of hij zich Engels herinnerde. Juan begon vervolgens te glimlachen. ‘Natuurlijk’ zei hij met een hele lage stem.”

Langzaam herstellen

Juan Senior zei dat ze wachten om de 22-jarige Juan van de intensive care te halen, maar het ziekenhuis van de Jiménez Díaz Foundation ondergaat een ingrijpende renovatie vanwege Covid-19. “We kruisen onze vingers, dat het zeer snel zal zijn,” vertelde de drievoudig Olympiër voor Spanje.

“Natuurlijk zal hij langzaam beginnen met het herstellen van zijn gewicht, omdat hij al zijn spieren door de medicatie heeft verloren. De toekomst ziet er weer rooskleurig uit voor ons gezin. Ik kan niet anders dan alle professionals in het ziekenhuis bedanken, ook voor de vastberadenheid en de liefde om Juan te redden,” zei Juan Senior.

Hard gevochten voor Juan

Hij vervolgde: “Na deze zeer moeilijke tijd voor de mensen in Madrid met zoveel sterfgevallen als gevolg van het corona-virus, is het ongelooflijk hoe hard ze voor Juan hebben gevochten in zijn kritieke toestand. De afgelopen dagen voelden ze zich allemaal beloond als Juan naar hen lacht.’

Paula, Juan’s oudere zus, zei op Instagram na het FaceTime gesprek: “Ik ben zo overweldigd door geluk dat ik de juiste woorden niet kan vinden om dit bericht te plaatsen. Hij zag er zo knap uit en deed het zo goed!”

Bron: Dressage-News.com