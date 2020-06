Juan Matute Guimon lijkt op de goede weg

Juan Matute Guimon is sinds gisteren wakker, zonder beademingsapparaat en kende de mensen om hem heen. De Spaanse ruiter zat daarnaast al in een stoel in het ziekenhuis van Madrid, waar hij drie weken geleden een hersenoperatie heeft ondergaan.

De vooruitgang in de toestand van de 22-jarige Juan Matute Guimon in Madrid werd voor het eerst gemeld in een bericht van Robert Dover, de zesvoudig Amerikaanse Olympiër. “We hebben net het fantastische nieuws gekregen dat Juan Jr. nu wakker is. Hij ademt zonder beademingsapparaat, weet wie iedereen is en zat vandaag zelfs in een stoel!,” begon Dover zijn bericht.

‘Vooruitgang veelbelovend’

“De dokters en verpleegsters waren allemaal aanwezig en waren verbaasd over zijn vooruitgang in de afgelopen 48 uur. Hij is natuurlijk erg zwak en ze laten hem niet praten, ook al wilde hij dat wel, maar de vooruitgang is echt goed en veelbelovend. Juan zal elke dag beter worden en hij en zijn familie zijn zo dankbaar voor al onze voortdurende gebeden en goede wensen!” Juan’s vader en moeder, Maria, waren in Madrid toen Juan op 5 mei instortte. Zij bevestigden richting Dressage-News de goede berichten.

Bron: Dressage-News/Facebook