Juan Matute Guimón naar privékliniek voor tweede operatie

De 22-jarige Spaanse dressuurruiter Juan Matute Guimón is gisteren overgebracht naar een privékliniek voor een tweede operatie. De Spanjaard werd dinsdag geveld door een hersenbloeding en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gevlogen. Daar hebben artsen met een eerste operatie de bloeding weten te stoppen.

De Spaanse hippische internetsite Ecuestre schreef dat de toestand van Juan Matute Guimón na de eerste operatie nu stabiel is en de druk in de hersenen is afgenomen. De ruiter heeft goed gereageerd op medicatie om een ontsteking in de hersenen te behandelen. Toch is een tweede operatie nodig. Daarvoor is Matute Guimón naar een privékliniek gebracht.

Aangeboren afwijking

In de privékliniek die gespecialiseerd is in hersenneurochirurgie wordt Juan Matute mogelijk vandaag nog geopereerd. Er is bij hem een aangeboren afwijking geconstateerd die behandeld moet worden.

Wereldwijde steun

Het nieuws dat de jonge Spaanse ruiter een hersenbloeding kreeg en nu vecht voor zijn leven, heeft wereldwijd een golf van medeleven veroorzaakt. Juan’s zus Paula Matute reageerde woensdag: “De steun uit de hippische wereld overtreft al onze verwachtingen en we willen iedereen bedanken en vragen om te blijven bidden voor Juan. Hij vecht nog voor zijn leven.”

