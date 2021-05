Juan Matute Guimon wint 4* Grand Prix Kur in München

Vorig jaar mei belandde Juan Matute Guimon in het ziekenhuis na ernstige hersenbloedingen. Nu ruim een jaar later zit de Spanjaard alweer een tijdje in het zadel en pakt hij zijn eerste overwinning op 4* niveau op het Pferd International München. Guimon hield Lena Waldmann en Astrid Neumayer achter zich in de rubriek.