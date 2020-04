Dressuuramazone Judith Pietersen is verhuisd naar nieuwe locatie

Dressuuramazone Judith Pietersen heeft te kennen gegeven via Facebook dat ze naar een nieuwe locatie verhuisd is. De amazone heeft een locatie gevonden in Centraal Nederland in de omgeving van Apeldoorn.

Op Facebook schrijft Pietersen: “Al een tijdje had ik in gedachten met mijn bedrijf te verhuizen richting centraal Nederland. Een mooie uitgangslocatie om onder andere les klanten makkelijk te bereiken. Ben ontzettend blij dat ik voor de paarden en voor mijzelf in de omgeving van Apeldoorn een heel fijn plekje gevonden heb. Momenteel is uiteraard het allerbelangrijkst dat we gezond uit deze situatie komen, maar zodra het weer mogelijk is om lessen te komen geven gaan we deze direct weer plannen.”