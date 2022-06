Judith Ribbels en Kim Alting bovenaan in Subli Competitie Exloo

Onder mooie weersomstandigheden werd zondag 26 juni een selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden op Hippisch Centrum Exloo. Bij de vierjarigen stak Judith Ribbels met kop en schouders boven de concurrentie uit en won overtuigend met haar paard Nanny Mc Phee. De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werd gewonnen door Kim Alting met Madison Ave.

De wedstrijd in Exloo werd beoordeeld door juryleden Mascha Reijs en Linda Kanninga die tevreden terug kijken op de wedstrijd. Jurylid Linda Kanninga vertelt na afloop: “We hebben een zeer gevarieerde en talentvolle groep paarden in de ring gezien. Bij de vijfjarigen was Judith Ribbels met Nanny Mc Phee de duidelijke winnaar met een score van 83,00. Nanny Mc Phee is een heel mooi grootramig paard die voor haar jonge leeftijd al veel gedragenheid en balans liet zien. Ze liep heel makkelijk en braaf door de baan en werd door Judith ook zeer netjes voorgesteld. Vooral de goede zelfhouding viel ons op, zeker voor een paard van vier jaar.

Plaats twee en drie

De tweede plaats was er voor Bart Veeze die met Nero heel fijn en makkelijk door de baan ging. Nero mag alleen nog iets meer balans hebben en soms iets opener zijn in de aanleuning. Maar zeker een zeer talentvol paard met een aansprekend beeld. Op de derde plek eindigde Wendy Kuiken met Nick Wimphof. Een zeer talentvol paard met veel kwaliteit, alleen was hij vandaag net wat teveel afgeleid door de omgeving wat ten koste ging van de oefeningen.”

Vijfjarigen

De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden kende een klein deelnemersveld met zeven deelnemers. Over de winnaar waren de juryleden het snel eens. Linda vertelt: “Madison Ave van Kim Alting is een heel fijn paard met veel souplesse en goede gangen. Deze combinatie liet een zeer nette en fijne proef zien en was voor ons de duidelijke winnaar van deze rubriek. De nummer twee Maigret vd Watermolen die werd voorgesteld door Elizaveta Orekhova is heel groot en stoer paard met zeker veel potentie voor de toekomst. Vandaag waren er nog net iets teveel storinkjes wat je dan weer terug ziet in de punten.”

Uitslag

Vierjarigen

1. Judith Ribbels – Nanny Mc Phee 83,00

2. Bart Veeze – Nero, 79,00

3. Wendy Kuiken – Nick Wimphof, 76,80

Vijfjarigen

1. Kim Alting – Madison Ave, 77,40

2. Elizaveta Orekhova – Maigret vd Watermolen, 73,20

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 9 juli in Wapenveld. Kijk voor de volledige kalender op www.subli.nl/competitie-jonge-dressuurpaarden.

Bron: persbericht