Judith Ribbels wint met driejarige Nanny Mc Phee de Gelderland Cup

In Brummen werd gisteren de Gelderland Cup gehouden. In deze wedstrijd voor drie- en vierjarige dressuurpaarden was de Vitalis-dochter Nanny Mc Phee in handen van Judith Ribbels de overall winnares. De driejarige merrie kreeg 90 punten van juryleden Vai Bruntink en Gert van den Hoorn.

De elegante Nanny Mc Phee is een eigen fokproduct van Judith Ribbels. Ze komt uit haar Lichte Tour paard Fun Fun EBH (v. Sorento). De Vitalis-dochter kreeg van de juryleden Vai Bruntink en Gert van den Hoorn een 9,5 voor de draf, 9-ens voor galop, souplesse, houding/balans, rijdbaarheid/instelling en aanleg als dressuurpaard. Voor de stap scoorde ze een 8,5. Met het totaal van 90 punten won Ribbels en Nanny Mc Phee de groep driejarigen. De 90 punten waren ook genoeg voor winnen van het overall klassement waardoor Ribbels de Gelderland Cup in ontvangst mocht nemen.

Bij de vierjarigen werd Lisanne der Nederlanden eerste met Mayflower (v. Habanna). Ze scoorde 84,5 punten.

Meer nieuws en de uitslag volgen.

Bron Horses.nl