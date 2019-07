Judith Werkman uitschieter subtop Noord-Sleen

Op de subtopwedstrijd in Noord-Sleen won Judith Werkman zondag twee proeven in het ZZ-Zwaar. Met Gaucho (v. Jazz) noteerde ze 66,57% en 65,21%. Daarmee had ze ook ruim de hoogste dagscores te pakken.

“Het liep allemaal volgens plan vandaag”, vertelt Werkman blij. “Ik wilde graag foutloos rijden en dat lukte. Van te voren grapte ik nog dat ik voor de vier winstpunten ging en ook dat is gelukt.”

U25

“Hij liep twee fijne proeven. Het ritme was mooi en hij bleef er goed aan trekken. In de tweede proef was hij wel iets matter, want het was in Noord-Sleen nog best warm. Vooral het galopgedeelte ging heel goed. Dat doet hij heel makkelijk. De draf wordt ook steeds mooier en meer bergop. We hebben nu bijna de punten voor de Lichte Tour. Zodra we die hebben wil ik graag de overstap maken naar de Prix St. Georges en daarna door naar de U25. Dat is wel mijn doel met hem. Ik denk dat hij echt talent voor het zwaardere werk heeft”, vult ze enthousiast aan.

Stuivertje wisselen voor Vos en Fetzer

Regina Vos-Smit werd tweede in de eerste proef en vierde in de tweede proef. Met Dolitte (v. Scandic) noteerde ze 63% en 62,14%. Olaf Fetzer en Stardust S (v. Soliman de Hus) wisselden stuivertje met Vos-Smit en bezetten de vierde en tweede plaats met 61,21% en 63,43%.

Plaats drie in de eerste proef was voor Danielle Smit en Het Swarte Paert Izaak (v. Tialf) met een score van 61,57%. In de tweede proef was die plaats voor Francis Turk-Janvier en Ceverre (v. Painted Black) met 62,86%.

De gecombineerde junioren en young riders kwam op naam van Wendy Kuiken en Victorie Boogie Woogie (v. Metall) met 65,15%.

Carmen Grondsma-Hertsig won de Prix St. Georges, nadat ze met de Gribaldi-nazaat Avontuur 60,22% behaalde.

Francis Turkensteen pakte de winst in de Intermédiaire I. Met Enieta (v. Johnson) reed ze 60,22% bij elkaar.

Bron: Horses.nl