Judy Reynolds over Vancouver K: ‘Hij denkt dat hij een jonkie is’

De 'girls in green', het Ierse dressuurteam, maakte veel indruk tijdens het EK in Rotterdam afgelopen zomer. Voor 'leading lady' Judy Reynolds stonden de Olympische Spelen in Tokio voor deze zomer op het programma. Nu deze een jaar uitgesteld zijn, maakt ze zich toch wel een beetje zorgen. Haar toppaard, de KWPN'er Vancouver K (v. Jazz), wordt in 2021 namelijk 19 jaar oud. De ruin is gefokt door Korver uit Harmelen.

“Omdat Vancouver al wat ouder is, hoeft hij niet keihard te trainen voor de Spelen” zegt Reynolds in een interview met de Irish Examiner. “Hij moet vooral voorbereid worden om te kunnen pieken op het juiste moment. Zijn leeftijd is natuurlijk wel een zorg. Hij denkt zelf dat hij nog een jonkie is, maar hij zit natuurlijk wel aan de bovenkant van het leeftijdsspectrum voor dressuurpaarden op het hoogste niveau.”

‘Hij moet het maar aangeven’

“Ik ga me door hem laten leiden” zegt de Ierse. “Dat klinkt misschien gek, maar als hij aangeeft dat hij klaar is voor zijn pensioen, dan moet ik daar naar luisteren. Ik heb nog een jonger paard, Leroy, die nu net op GP-niveau is aangekomen. Hij heeft nu nog wat extra tijd. Als ik heel veel geluk heb, kan ik kiezen volgend jaar!”

Teleurstelling

Ierland heeft zich voor het eerst in de geschiedenis van het land gekwalificeerd om als team aan de Olympische Spelen mee te doen. Reynolds reed in Rotterdam met Vancouver naar een nieuw Iers record van 76.351% in de Grand Prix. Voor haar EK-kür kreeg ze 85,589%, dat was goed voor de vijfde plaats.

“Natuurlijk was het een teleurstelling dat Tokio verschoven wordt, maar ik had het wel aan zien komen” zegt Reynolds. Dan nog voel je echt een golf van teleurstelling als de officiële bevestiging komt, want je hebt er wel jaren naar toe gewerkt. Maar natuurlijk realiseer ik me ook dat er wel belangrijkere dingen zijn op dit moment.”

“Gezondheid is het allerbelangrijkste. De gezondheid van iedereen, inclusief de atleten, het publiek, alle medewerkers en hun families. Bovendien, als we toch zouden zijn gegaan, dan zouden we helemaal niet optimaal voorbereid zijn geweest. Wie wil nou naar het grootste tournooi ter wereld zonder optimale voorbereiding? Niemand.

Bron: Irish Examiner / Horses.nl