Julia Bouthoorn wint kür U25, Floor van Kempen 2e bij senioren

In de U25 kür in Grote Brogel was de winst zondag voor de Nederlandse Julia Bouthoorn met Choice Finch (v. Voice). Ze scoorden 72,505%. Corinda Luttjeboer werd derde met Cirano (v. United), dankzij 69,730%. Tweede was de Duitse Rebecca Horstmann met Friend of Mine 2 (v. For Compliment).

Zaterdag won Bouthoorn ook al de U25 GP met een score van 68,949% bij de toen nogal verdeelde juryleden (67,5 – 73,3). Valeria Fernandez Palomino werd in die U25 rubriek tweede met haar PRE-ruin Cingaro IV (v. Embrujo). De vierde plek ging zaterdag naar Corinda Luttjeboer met Cirano dankzij 67,795%.

Floor van Kempen tweede bij senioren

Eerder op de zaterdag werd Floor van Kempen tweede in 3* kür op muziek voor senioren met Geronimo (v. Bordeaux), dankzij een score van 72,375%. De winst daar was voor Tinne Vilhelmson Silfvén uit Zweden met de eveneens KWPN-gefokte Esperance (v. Sorento). Ze bleven de concurrentie ver voor met 76,960%. Ook de derde plek in deze kür op muziek was voor een KWPN’er: Gouverneur M (v. Voice) onder het zadel van de Ierse Carolyn Mellor krijg 70,185%.

Uitslag kür U25

Uitslag GP U25

Uitslag kür senioren CDI 3*