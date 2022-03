Juliëtte Ramel pakt 4* GP in Lier voor Schneider en Fry

De Zweedse Juliëtte Ramel heeft met haar trouwe KWPN'er Buriel K.H. (v. Osmium) de Grand Prix op het CDI van Lier gewonnen. Met een gemiddelde score van 75,935% bleef het duo Dorothee Schneider en First Romance 2 (v. Fürst Romancier) voor. De Duitse Reitmeisterin reed naar 74,761% met haar twaalfjarige ruin. Charlotte Fry leek op weg naar de winst, maar kreeg een paar dure fouten en werd derde met Glamourdale (v. Lord Leatherdale).

Ramel scoorde over haar hele proef goed en constant. Veel achten en 8,5-en en een paar negens voor één van de series en een piaffe-onderdeel. Alleen de uitgestrekte stap en het achterwaarts kwamen iets lager uit. Schneider kreeg dure fouten in de wissels om de twee en had net wat minder uitschieters naar boven in de andere onderdelen.

Dure fouten voor Lottie Fry

Charlotte Fry was met Glamourdale onderweg naar de winst, met tienen voor de uitgestrekte galop en negens in de draf-appuyementen en voor het binnenkomen. Maar in de loop van de proef slopen er toch fouten in, de pirouette naar rechts mislukte en in de laatste piaffe waren er ook onvoldoendes. De Britse in Nederlandse dienst kwam uit op 74,391% en de derde plaats.

Van der Putten en Titanium zesde

Marieke van der Putten kwam aan de start met Toerveslettens Titanium (v. Ampere). De Nederlandse reed, met veel achten voor passage en piaffe, naar 71,978% gemiddeld en werd zesde. Voor Karen Nijvelt en Elysias (v. Jazz) was er een negende plaats. Adelinde Cornelissen werd elfde met Fleau de Baian (v. Jazz) op een score van 71,326%, Geert Jan Raateland was twaalfde met Gladiator (v. Totilas) dankzij 69,631%

Uitslag

Bron: Horses.nl