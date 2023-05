Julio Mendoza Loor en KWPN’er Jewel’s Goldstrike winnen GP en kür in Lexington

Julio Mendoza Loor zet zijn winnende reeks in de Zware Tour voort met Jewel's Goldstrike (v. Bretton Woods). De ruiter uit Ecuador won vorige maand in Ocala met mooie percentages de Grand Prix en de kür met het fokproduct van de maatschap Van Esch. Dit weekend in Lexington waren er opnieuw twee overwinningen voor Mendoza Loor en Goldstrike. In de GP kwam het paar tot 74.326%, in de kür werd het 78.405%.

Julio Mendoza Loor, die voor Ecuador rijdt maar gevestigd is in Columbus, North Carolina, scoorde 78.405% in de kür. Het is dit jaar al de zesde overwinning voor het paar. De twaalfjarige Jewel’s Goldstrike valt op door zijn goede bewegingen. Voor de versterkingen scoorde het paard ook hoge punten. Zowel in de Grand Prix als in de kür won het paar afgetekend. In de kür werd de Canadees Christian Garweg tweede op de Johnson-zoon Excalibur RS, gefokt door J.T.M. Raaijmakers, met 70.050%.

Charmeur-zoon Hatsjie wint Special

De overwinning in de Special ging naar een andere KWPN’er, Hatsjie (v. Charmeur) onder James Koford. Koford debuteerde internationaal met het fokproduct van A.J.B.M. Fievez. Het paar scoorde 65.979%. Nationaal had Koford dit jaar al zes overwinningen geboekt met de elfjarige zoon van Charmeur.

Bron Dressage News/Horses.nl